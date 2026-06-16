Chubut: el renacer de las “colectoras” y el juego de alianzas pensando en el 2027 

“Chubut Avanza” no parece ser solo un slogan para los carteles de las obras que realiza el gobierno. Podría convertirse en un partido provincial que oficie de colectora de “Despierta Chubut”, el sello con el cual el gobernador Ignacio “Nacho” Torres irá por la reelección el año que viene. La idea nació tras los incendios que destruyeron parte de los bosques de la cordillera chubutense el pasado verano y tiene a la mayoría de los intendentes de la Comarca Andina anotados en la lista.

“Estamos trabajando en un nuevo partido provincial. El espacio buscará sumar dirigentes de distintos sectores y enfocarse en la gestión y la resolución de problemas concretos”, dijo el intendente de El Hoyo, César Salamín. No es cualquiera en esta nueva supuesta estructura. Salamín trabajó codo a codo con las brigadas contra incendios forestales. Se subió a las máquinas cortafuegos y se lo pudo ver hasta en las madrugadas. Además, es del PRO, igual que el gobernador Torres.

La intención nació por un trabajo en conjunto entre funcionarios provinciales, intendentes y referentes de distintas localidades, según el jefe comunal de El Hoyo. La idea de las colectoras para las elecciones que vienen no parece ser patrimonio solo del oficialismo. Otros partidos, como el PJ-K están pensando en lo mismo sobre todo en lo que hace a la elección en las intendencias.

“No imagino a Damián Biss ni a Ricardo Sastre lejos de una lista que apoye a Torres”, confió una fuente del gobierno a diario RÍO NEGRO. Biss es el intendente de Rawson y estuvo alejado del primer mandatario cuando estalló un enfrentamiento con el sector pesquero, más precisamente con la denominada Flota Amarilla. Pero últimamente se los ve muy juntos. El pasado fin de semana estuvieron en Mar del Plata, compartiendo la botadura de un barco.

Sastre, ex vicegobernador y hermano de Gustavo (actual intendente de Madryn) irá por la sucesión de su hermano. Y este está poniendo todas las fichas en acompañar la candidatura de Torres en el cierre de algún frente. O eventualmente en alguna colectora.

Pese al mundial, las expresiones mediáticas no se detienen en Chubut. El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvilli, no quiso ser vagón de cola. Le preguntaron cuáles son sus aspiraciones futuras. Y contestó: “Aquel que diga que no quiere ser gobernador de la provincia está mintiendo”. Toda una definición. Al PJ-K le están sobrando candidatos hoy por hoy: el diputado nacional Juan Pablo Luque dijo que “se siente con la fuerza suficiente para intentarlo de nuevo”. Pero en 2023 por algunos puntos perdió con Torres. El jefe comunal de la pequeña localidad de Dolavon, Dante Bowen, también se anota y pide internas a gritos. Queda el dirigente mercantil, Alfredo Béliz, que juega todas sus cartas al acercamiento que tiene con Axel Kicillof, seguro (por ahora) candidato a presidente por la actual oposición.

Y la última: en los corrillos políticos se habla con insistencia de las conversaciones que el gobernador Torres mantiene con la Casa Rosada. Nadie se animó a hablar de un acuerdo para las elecciones. Pero, la política es el arte de lo posible. Y ya que estamos en medio del mundial también cabe la definición que dio del fútbol el gran Dante Panzeri: “es la dinámica de lo impensado”.