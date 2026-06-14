Murió una niña de 5 años que fue atacada por un perro en una playa de la Patagonia este fin de semana largo

Conmoción por la muerte de una niña en una playa de la Patagonia. Foto: Gentileza EL Chubut.

Una niña de 5 años murió tras ser atacada por un perro en la Playa Los Cangrejales Sur, cercana a Rawson. Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut (MPF) dijeron que la víctima del hecho ocurrido en la Patagonia era de Trelew y que pasaba el fin de semana largo con su familia.

Por el momento no hay imputados ni sospechosos de responsabilidad penal, señalaron desde Fiscalía.

Muerte de una niña en una playa de Chubut: qué se sabe

Desde el MPF precisaron que el hecho fue en el complejo de playas de Magagna y que ocurrió entre las 14 y las 14.30. La nina falleció el sábado. «La víctima viajó con su familia desde Trelew para pasar el fin de semana largo en una vivienda alquilada en el balneario. Según vecinos del lugar, el perro, de mediano tamaño y raza mestiza, merodeaba la zona desde marzo pasado«, comunicaron.

Ampliaron que la fiscal general Laura Castagno se hizo presente en el lugar junto a investigadores y peritos policiales. En forma simultánea, intervino la Fiscalía Ambiental a cargo de la doctora Florencia Gómez, junto al bioquímico Germán Florio del MPF y el veterinario Andrés Moyano, para extraer muestras y realizar pericias sobre el animal. El material obtenido será clave para el avance de la causa, agregaron.