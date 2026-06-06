Chubut: Torres se anticipó al mundial y lanzó un millonario plan evocando a un exgobernador 

Jorge Galina fue el primer gobernador de Chubut, allá por 1958 cuando dejó de ser territorio nacional para convertirse en provincia. Tiene un triste récord: fue derrocado dos veces: cuando fue intendente de Trelew y después en 1962 como primer mandatario tras el golpe militar que terminó con la presidencia de Arturo Frondizi. Murió en 1973, en su casa de siempre en una esquina de Trelew.

Galina era un radical por excelencia, de aquellos que levantaban bien alto los ideales irigoyenistas. Durante el tiempo que fue gobernador puso en marcha un plan de casi 200 obras que no pudo llevar adelante porque el golpe se le adelantó pero que en su presentación dejó en claro que, para realizarlas, necesitaba “de la ayuda de todos”.

Fueron las palabras que utilizó el gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres para poner en marcha lo que llamó “el plan Galina” que demandará una inversión de 6.400 millones de pesos, la ejecución de más de 200 obras clave para la provincia y la creación de cerca de 5.000 puestos de trabajo.

Torres dio la sorpresa este viernes porque el relanzamiento del plan que ideó el mítico gobernador no estaba en los planes de nadie. No esperó el inicio ni el final del mundial de fútbol marcado hoy como “tregua política” porque al parecer todo pasará después que el silbato de algún árbitro marque el final del partido que disputarán vaya a saber uno que selecciones y consagre el campeón del más popular de los deportes del planeta.

Torres hizo este anuncio en medio de versiones que lo dan no muy bien en las encuestas pero que en paralelo lo muestran tejiendo supuestas alianzas que puedan llevarlo otros cuatro años al deseado sillón de Fontana 50, domicilio emblemático porque allí se encuentra la Casa de Gobierno.

Se dice que está en conversaciones con libertarios y por eso se muestra mucho con funcionarios del gobierno nacional. También, que reinició su relación con el intendente de Rawson Damián Biss, de quien lo separó la crisis desatada en la pesca y que provocó una ruptura en su bloque de la Legislatura. Biss es un hombre fuerte dentro del radicalismo y fue clave para la alianza que llevó a Torres a la gobernación en 2023.

También que varios son los intendentes que se cruzaron de vereda, dejaron de lado sus ideologías y pasaron a formar parte de “Despierta Chubut”, el partido provincial que el gobernador oficializó para diferenciarse del PRO nacional y todas sus intrigas internas.

Hombre de Macri y mimado por Patricia Bullrich, tomó distancia de ambos en esta coyuntura que muestra a uno con ansias de candidaturas y a la ex ministra de Seguridad con chispazos dentro del gobierno nacional. Torres busca identidad propia, por eso su partido provincial, por eso su silencio ante estos aconteceres nacionales que poco y nada se comentan en Chubut.

La iniciativa, denominada “Plan Galina”, retoma el modelo de expansión y desarrollo promovido por el ex gobernador chubutense. Financiado con recursos íntegramente provinciales, el programa aportará infraestructura clave y servicios de calidad tanto en pueblos del interior como en grandes centros urbanos. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, dijo Torres rodeado de intendentes, funcionarios y dirigentes.

Recordó que entre los proyectos que presentó apenas asumimos “estuvo la Ley de Transparencia de la Obra Pública”, y añadió que “desde el primer día de gestión demostramos que, cuando hay decisión política, transparencia y una administración responsable, los resultados llegan”.

En la noche del viernes, horas después del anuncio participó de la asunción de las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical de Trelew, bastión de ese partido y donde el intendente Gerardo Merino es uno de sus principales sostenes de la posible alianza para 2027. Merino está distanciado de Biss desde hace tiempo. Dos puntas distantes de la UCR que Torres tratará de unir antes que llegue el momento clave, el de afianzar la alianza para las elecciones.

Pero para eso, esta vez Torres dejará que pase el mundial, esperará el pitazo final de algún árbitro en un partido vaya a saber entre qué selecciones para consagrar al campeón del deporte más popular del planeta.