Ciencia aplicada al territorio, el desafío de Joaquín Perren en el gobierno neuquino

Joaquín Perren asumirá como titular de la Agencia de Innovación de la Provincia (Florencia Salto)

El flamante director de la Agencia de Innovación y Desarrollo (Anide), Joaquín Perren, definió los ejes estratégicos que orientarán su gestión y estableció un rumbo centrado en la aplicación directa del conocimiento científico en la resolución de problemas sociales y productivos de la provincia.

Perren explicó que su objetivo inmediato consiste en transformar una definición política del gobernador en una política pública concreta.

El director planteó que la prioridad inicial apunta a fortalecer un modelo de ciencia con anclaje territorial. «La idea es implantar un modelo de ciencia en territorio para resolver problemas socioproductivos y sociocomunitarios», describió.

Sostuvo que este enfoque buscará reducir la distancia entre el sistema científico y la ciudadanía para evitar circuitos de trabajo exclusivamente internos.

El nuevo titular de Anide subrayó que el organismo debe funcionar como un puente entre investigadores, gobiernos locales y sectores productivos.

Para ello señaló: «Queremos que los investigadores dejemos de hablar tanto entre colegas y podamos dirigir ese conocimiento a las demandas de nuestra gente«. Este enfoque, según indicó, permitiría identificar prioridades regionales y conformar equipos específicos para cada desafío.

Ecosistema científico y financiamiento

Perren también remarcó la necesidad de articular con universidades y organismos técnicos. «Necesitamos conformar un ecosistema científico e innovador junto a la UNCo, la UTN, el Conicet, el INTI y otros actores», describió. Planteó que esta red permitiría sostener intervenciones más completas y ajustadas a los requerimientos de cada región.

Otro punto que definió como central fue la construcción de un esquema estable de financiamiento. En esa línea adelantó reuniones con el ministerio correspondiente para establecer mecanismos que consoliden el desarrollo de proyectos estratégicos.

Para explicar esta meta expresó: «Mi expectativa es que el modelo neuquino incorpore una pata científica dentro de un proceso de regionalización que permita ordenar y redistribuir», adujo.

Con estas definiciones, Perren instaló una agenda de trabajo cuyo objetivo se orientó a integrar innovación, desarrollo y equidad territorial en un mismo esquema de gestión. El director sostuvo que Anide debía consolidarse como una herramienta de intervención concreta en el territorio y no solo como un organismo formal dentro del esquema provincial.

Convenio para hacer dos estudios

En paralelo a su futura gestión en Anide, Perren recordó el convenio suscripto entre el Conicet y la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, un acuerdo que calificó como un avance significativo en la producción de información para la toma de decisiones públicas.

«Vamos a asistir técnica y metodológicamente en una encuesta sobre hábitos de consumo y en otra sobre hogares inquilinos«, explicó.

A pesar de asumir un rol de gestión, Perren mantiene su vocación docente, la cual destaca como fundamental en su vida profesional: «No puedo vivir sin dar clase; transmitir conocimiento es lo que me completa«. Esta experiencia en el Conicet y en espacios académicos, según el entrevistado, le permitirá una adaptación rápida a los desafíos que implica la gestión de una agencia de innovación provincial.