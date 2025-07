Cierre de Vialidad Nacional: «Es una demolición planificada del Estado» dijo el vicegobernador Pesatti

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, rechazó «el proceso de desmantelamiento del Estado que impulsa el Gobierno Nacional» y se solidarizó con los trabajadores y trabajadoras de organismos públicos estratégicos que «hoy están siendo vaciados de manera deliberada».

«Estamos asistiendo a una demolición planificada de las capacidades del Estado argentino» porque «Vialidad Nacional, el INTI, el INTA, y ahora el Instituto Nacional del Cáncer, son estructuras fundamentales para el desarrollo, la salud, la producción y la integración territorial».

Para Pesatti «su desarticulación no responde a ninguna lógica técnica» sino que «obedece a una ideología que concibe al Estado como un enemigo al que hay que destruir».

El funcionario destacó «especialmente» el valor de Vialidad Nacional, organismo al que calificó como una «columna vertebral de la infraestructura argentina».

«En un país tan extenso como el nuestro, las rutas son la condición indispensable del desarrollo. Sin caminos no hay economía, sin caminos no hay país posible» dijo Pesatti.

Además, advirtió sobre la gravedad de haber eliminado el Instituto Nacional del Cáncer, una entidad que coordinaba políticas de prevención, investigación, tratamiento y cuidados en torno a una de las enfermedades que más impacto tienen en la salud pública del país. «Cerrar un organismo como el Instituto Nacional del Cáncer es un acto de insensatez que vulnera derechos y deja en evidencia la falta total de sensibilidad social».

Pesatti convocó a una reflexión colectiva sobre el rumbo que está tomando el país: «Frente a este modelo de desguace, quienes creemos en una Argentina que produce, investiga, cuida y se integra debemos hacernos oír. No estamos discutiendo ideologías: estamos discutiendo el sentido mismo de lo que significa construir comunidad. Defender lo público no es aferrarse al pasado, es comprometerse con un proyecto de país donde el progreso no sea el privilegio de unos pocos, sino una oportunidad para todos».