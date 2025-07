Cinco Saltos: hay más de 4.000 personas sin acceso a la red de gas en el lago Pellegrini

Todos los inviernos son duros para los vecinos que viven en la zona del lago Pellegrini, en Cinco Saltos, donde no hay acceso a la red de gas natural. Sin esta red, las familias deben recurrir al uso de leña, garrafas o asumen gastos inmensos en calefacción eléctrica. Son alrededor de 4.200 personas afectadas entre la península Ruca Co, los barrios Obrero I y II en El Arroyón, el sector de Los Hornos y las familias que viven en los parajes y puestos rurales alejados de la ruta.

“Muchas veces no consiguen leña para preparar los alimentos y las garrafas no duran nada”, indicó Vanesa Castro, vicedirectora de la escuela rural N°288. Además, agregó que lo más caro es la calefacción eléctrica, «cuando llega la boleta de la luz no se puede pagar”.

La escuela recibe a unos 220 niños de entre 6 y 12 años. Según la vicedirectora, “la falta de gas afecta mucho a todos los sectores, los niños se enferman mucho por el frío que pasan en sus viviendas, algunas muy humildes”. Además, señaló otra problemática, hace años solicitan un playón o polideportivo y no obtienen respuestas: “Actualmente y desde siempre los chicos puedan hacen actividad física a la intemperie, entre grandes piedras bajo los factores extremos de clima”.

«Necesitamos urgentemente este servicio básico para garantizar una mejor calidad de vida para todos», Vanesa Cabral, vicedirectora de la Escuela Rural 288 del lago Pellegrini.

Eduardo, vecino de la zona, recordó que anteriormente junto a grupo de vecinos se pidió a la municipalidad que se «pusiera al frente de una iniciativa» para llevar el gas a la zona, pero en su momento, “Camuzzi dijo que era muy caro y no había la cantidad de gente que hay ahora”.

Además, detalló una de las maneras en las que los vecinos logran abastecerse de leña para calefaccionarse durante el invierno. “Los chacareros ofrecen bins y la gente que le compra, a veces traen sea madera buena o mala y la gente compra igual, imagínate en un invierno como este, hay que tener encendido todo el día lo que haya para calefaccionarte”, explicó.

La escuela rural N°288 de Cinco Saltos cuenta con un zeppelín de gas envasado para la cocinar y calefaccionar. (Foto: Gentileza)

Hay proyecciones, pero ninguna a corto plazo

Desde el municipio de Cinco Saltos señalaron que la problemática está en agenda como parte de los proyectos a futuro para la zona del lago Pellegrini. Sin embargo, el intendente Enrique Rossi sostuvo que, no hay nada concreto: “nosotros todavía tenemos que dar soluciones en el área urbana, hay proyecciones, pero por ahora no hay nada concreto para llevar el gas al lago”.

Afirmó además que, entre tareas del año pasado y este año, la municipalidad resolvió la problemática del agua y que todos los años se entrega leña a quienes viven en los alrededores o en Paraje El Arroyón. También mencionó que está por finalizarse un Centro de Atención para asistir a las familias de la zona.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, explicó que, por las dimensiones del proyecto, se trata de una obra difícil de encarar: “Para llegar a los lugares alejados de la red troncal, vos tenés que salir con un gasoducto hasta el lago Pellegrini, además de toda la red interna. Es una obra gigantesca que va más allá de las obras que hacemos nosotros de ampliación de red”.

También aclaró que la responsabilidad del tendido corresponde a los vecinos, pero existe una opción si no pueden afrontar el costo: “Nosotros tenemos un fondo de gastos para aquellas familias que no pueden hacer las ampliaciones. Estamos haciendo cinco obras en ejecución y estamos por arrancar cuatro más. Es un fondo anual para invertir. Fuera de ese monto, no tenemos presupuesto”.

Desde el plano legislativo también se intentó avanzar en una solución. En 2023, el legislador Javier Acevedo, presidente del Bloque Coalición CÍvica Ari – Cambiemos, presentó un proyecto de Comunicación dirigido al Poder Ejecutivo provincial y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos para llevar el gas natural al lago Pellegrini. En el documento destacó el creciente potencial turístico de la zona, debido a su cercanía con las principales ciudades de la región.