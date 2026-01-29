Cipolletti abre convocatorias culturales y de capacitación laboral para el ciclo 2026

Las acciones se desarrollan desde áreas municipales vinculadas a cultura y empleo. (Foto: gentileza Municipio Cipolletti).

El Municipio de Cipolletti lanzó dos llamamientos orientados a lo cultural y laboral durante 2026. Por un lado, una invitación a agrupaciones artísticas locales para integrar los Ciclos Artísticos, y por otro, un llamado a profesionales, talleristas y empresas para presentar propuestas de cursos con salida laboral.

Desde las áreas involucradas señalaron que ambas iniciativas buscan ampliar oportunidades, acompañar a la comunidad y potenciar el trabajo local.

Lanzan un llamado abierto destinado a profesionales y talleristas para cursos con salida laboral

La Dirección de Capacitación y Empleo abrió una convocatoria destinada a profesionales, talleristas y empresas interesadas en presentar proyectos de cursos y talleres para el ciclo de capacitaciones 2026.

Desde el área se explicó que la iniciativa forma parte de una política de acompañamiento orientada a «facilitar el acceso al trabajo, mediante la incorporación de herramientas de formación y conocimiento en distintas disciplinas».

Las propuestas deben estar enfocadas en brindar una salida laboral, con contenidos vinculados, entre otros, a atención al público, marketing digital, manejo de redes sociales, inteligencia artificial, oficios gastronómicos, costura y secretariado contable.

Las capacitaciones serán dictadas a través de la Dirección de Capacitación y Empleo y tienen como propósito «fortalecer las capacidades productivas y de autogestión de las personas para mejorar su inserción en el mercado laboral».

Las consultas pueden realizarse de manera telefónica, por correo electrónico o de forma presencial en el edificio municipal de calle Yrigoyen 379, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Presentan la convocatoria para integrar los Ciclos Artísticos 2026

Por otro lado, la Dirección General de Cultura informó que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte de los Ciclos Artísticos 2026, una propuesta que busca «ampliar el alcance y el reconocimiento del trabajo de artistas de la ciudad y fortalecer la escena cultural local».

La invitación está dirigida a agrupaciones con domicilio en Cipolletti que cuenten con proyectos artísticos y deseen llegar a nuevos públicos.

Las disciplinas convocadas incluyen danza, teatro, música, peñas y milongas, con el objetivo de conformar una programación diversa en espacios pensados para el encuentro entre artistas y la comunidad.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse a través del correo electrónico: convocatoria.ciclos.cipo@gmail.com