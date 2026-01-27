Buteler anunció obras clave para Cipolletti: nueva luminaria y pavimentación para los barrios

La agenda prevé etapas y licitaciones que se extenderán durante todo 2026. (Foto: gentileza Municipalidad de Cipolletti).

Esta semana la Municipalidad de Cipolletti anunció una serie de obras que apuntan a modernizar la ciudad: por un lado, el avance del plan de recambio de luminarias LED, que alcanzará la cobertura total de la localidad antes de fin de año; y por otro, la licitación de 100 nuevas cuadras de asfalto -que se suman a las que ya están en ejecución-.

Licitarán 100 nuevas cuadras de asfalto para el 2026 y avanzan con el Plan de Pavimento 214 cuadras

El Intendente anunció que el Municipio licitará 100 nuevas cuadras de asfalto para este año, con recursos locales y municipales. Esto se suma al Plan de Ejecución de 214 cuadras de asfalto -más 50 que se anexaron- que ya está puesto en marcha.

De esta forma habrá un total de 350 nuevas cuadras en distintos barrios para el corriente año. Al respecto, Buteler destacó: «más de 350 cuadras asfaltándose con presupuesto pura y exclusivamente municipal, gracias a los contribuyentes y a la eficiencia en el uso de los recursos de la muni”.

Además, agregó: «estamos trabajando en el asfalto de calle México, se preparan los vecinos de Teniente Ibáñez entre Nahuel Huapi y calle Confluencia, dónde iniciará el movimiento de suelo”.

Estos trabajos se llevan adelante en el marco del «Plan de Pavimento 214 cuadras – 1° etapa», el cual abarca la ejecución de las primeras 104 cuadras. Con esto se apuesta a «mejorar la infraestructura vial de la ciudad, beneficiando tanto a barrios consolidados como a sectores en expansión».

Con motivo de este programa, desde el Municipio solicitan a los vecinos y transeúntes tomar las precauciones necesarias y estar atentos tanto a las indicaciones de los trabajadores como a la señalización de la zona.

Durante esta etapa inicial de asfaltado, el área a ejecutar comprende las calles: Río Negro, entre González Larrosa y Pte. Arturo Illia; Chile, entre Don Bosco y Juan Domingo Perón; Nahuel Huapi, entre Maestro Espinosa y Nicaragua; Venezuela, entre Castello y Naciones Unidas; Distrito Vecinal sector sur-oeste.

La misma constará con un presupuesto oficial de: 4.385 millones de pesos y un plazo de ejecución de obra de 13 meses.

Buteler aseguró que todos los barrios en 2026 contarán con luz led

El jefe comunal aseveró que en diciembre de este año todos los barrios cipoleños tendrán luminaria LED. Se trata de un Plan que ya superó el 75% de cobertura en la ciudad lo cual «se traduce en mayor seguridad para transitar, reducción del consumo eléctrico y modernización», según afirmaron desde el gobierno local.

Buteler también anunció que: «el 11 de febrero se va a conocer la empresa que realizará la obra de iluminación de la ciclovía entre Circunvalación y Puente 83/Fernández Oro«. Y agregó: «buena noticia para los ciclistas, son un total de 130 luminarias que harán del sector un corredor más seguro”.

Según se dió a conocer, este llamado a licitación tendrá fecha de apertura el 11 de febrero a las 9 en Piso N°9 DOI.

Además, durante la semana se continúa con la obra de alumbrado que beneficiará familias de los barrios Costa Norte, Lalor, Bella Vista, Amanecer, Valle Azul, e ingreso al Colegio Sunrise. Se avanza con el recambio led entre calles Arenales, La Esmeralda, Naciones Unidas e Illia (barrio Villarino). Y se iniciarán tareas de bases en calle Gral. Paz entre Toschi y Maipú.

También, continúa la mejora de alumbrado en las ciclovías de Gral.Paz y Vélez Sarsfield, y en Isla Jordán, dónde se ejecutaron mejoras.