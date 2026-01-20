En Cipolletti habrá dos licitaciones por más de $650 millones para obras de electrificación y mobiliario urbano

Entre fines de enero y febrero, Cipolletti avanzará con la apertura de sobres de dos licitaciones públicas impulsadas por el Municipio y la Provincia de Río Negro que, en conjunto, superan los $650 millones.

Por un lado, se abrió el llamado para la electrificación de un área del barrio Actia, con una inversión estimada en $483, 5 millones, y por otro, la adquisición de mobiliario para plazas y parques de la ciudad, con un presupuesto oficial de más de $167 millones.

La regularización de la red eléctrica del barrio Actia beneficiará a 116 familias

Con un presupuesto oficial que supera los $480 millones, la Provincia de Río Negro abrió una licitación pública para ejecutar la electrificación en un sector del barrio Actia, en Cipolletti. La obra, impulsada por el Gobierno de Río Negro a través de la Secretaria de Energía, contempla la provisión y montaje de todos los elementos necesarios para garantizar el servicio eléctrico y forma parte de un proyecto financiado con fondos FEDEI.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, el referente técnico del área de Generación Aislada de la empresa estatal Transcomahue, Osvaldo Svampa, detalló que el trabajo abastecerá eléctircamente a 116 familias.

El proceso licitatorio se realizará por cuenta y orden del Gobierno provincial, mientras que la apertura de sobres está prevista para el 12 de febrero en la sede de la Secretaría de Energía. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses, con una fecha de inicio estimada para marzo.

Svampa apuntó que la electrificación consiste en la construcción de la línea de media tensión (13,2 kv), una sub-estación transformadora de 400 Kva, 2500m de línea de baja tensión con conductor preensamblado, provisión e instalación de 48 postes de madera y 87 artefactos LED de 150w para alumbrado público y la ejecución de 116 pilares de conexión domiciliaria con acometidas y protecciones.

Actualmente, la conexión a la red eléctrica en las viviendas del sector es «precario» según describió el referente, por lo que el proyecto también incluye el desmonte de 26 postes, 780m de tendido informal y 39 desconexiones domiciliarias irregulares.

Entre los objetivos planteados en las especificaciones técnicas de la obra se encuentran: regularizar la precariedad de las instalaciones eléctricas actuales, «dando seguridad a las personas, animales y bienes», brindar seguridad vial aumentando la visibilidad de conductores y peatones y «dando funcionalidad a los espacios públicos» y mejorar las condiciones de los barrios lindantes con Actia, para así «poder dar continuidad a la regularización de redes eléctricas y alumbrado público de los mismos».

Buscan adquirir mobiliario para renovar espacios verdes en la ciudad

En otro orden, la Municipalidad de Cipolletti avanza con la licitación pública para adquirir equipamiento urbano para sus parques. La recepción y aperturas de ofertas será hasta el 28 de enero a las 9.

La ciudad ya cuenta con un proyecto orientado a la modernización y puesta en valor de espacios verdes en plazas existentes. Recientemente se avanzó en el nuevo parque, que está ubicado en calle Los Jacarandás entre Los Canelos y Los Saucos, cuenta con una superficie de 6.460 m².

Allí se realizaron trabajos de riego, parquización, veredas, cordones perimetrales y juegos infantiles. Sumado a la plantación de 60 árboles y 300 plantas.

Otras de las intervenciones contemplaron juegos infantiles y canchas de básquet y minifútbol para el playón deportivo de Costa Norte y la puesta en valor de la Plaza del Sol, en el barrio Anai Mapu. Ambos orientados a mejorar las opciones recreativas en la ciudad.