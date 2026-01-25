Aseguran que en Cipolletti bajó hasta 80% la presencia de lavacoches en las calles

Durante el fin de semana se realizaron controles en Cipolletti.

El municipio de Cipolletti realiza controles para hacer cumplir la ordenanza que se aprobó a finales del año pasado para regular y restringir la presencia de lavacoches. Desde el Ejecutivo municipal se aseguró que en los últimos días bajó hasta 80% su presencia en las calles cipoleñas.

El viernes pasado se llevó otro operativo de la serie que comenzó a partir de enero, impulsado por el intendente Rodrigo Buteler, tras recibir más de 500 denuncias mensuales de vecinos por situaciones de hostilidad en la vía pública.

Buteler: «En Cipolletti se terminó la viveza de apretar a la gente en la calle»

«En Cipolletti se terminó la viveza de apretar a la gente en la calle. Desde la Municipalidad seguimos realizando operativos firmes y sorpresivos, junto a la Policía de Río Negro, para hacer cumplir la ordenanza municipal que prohíbe la actividad de ‘trapitos’«, indicó Buteler en sus redes sociales.

El intendente indicó que quieren «cuidar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos, para que nadie tenga que pagar “por miedo” ni sentirse intimidado al estacionar o circular».

«La realidad es clara: la mayoría no son de Cipolletti, y varios tienen antecedentes policiales. Acá no vienen a ‘trabajar’: vienen a molestar, amenazar y generar conflicto», remarcó el intendente.

La norma en cuestión fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante a mediados de diciembre de 2025.

Qué dice la ordenanza que controla la presencia de «trapitos» en Cipolletti

A partir de enero de 2026, la ordenanza ya se encuentra en vigencia con las siguientes claves, según se indicó desde el municipio:

– Un registro obligatorio: se creó un registro municipal para lavacoches, cuidacoches, manteros y artistas callejeros. Quienes deseen realizar estas actividades deben estar habilitados oficialmente.

– Prohibición en semáforos: la norma prohíbe específicamente la actividad de limpiavidrios y «trapitos» en las esquinas con semáforos para evitar conflictos de tránsito y situaciones de inseguridad.

– Controles y operativos: el 23 de enero de 2026 se puso en marcha el primer operativo oficial tras la aprobación, realizando recorridas en más de 60 esquinas para retirar a personas no registradas o que realicen actos ilícitos.

– Intervención policial: Aquellos que no se registren o que, estando registrados, cometan actos violentos o fuera de la ley, son denunciados ante la Policía y la Fiscalía.