Cipolletti abre inscripciones para dos cursos de cocina con salida laboral

Las iniciativas están destinadas a personas desempleadas o emprendedores con domicilio en Cipolletti. Foto: Municipio de Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti, a través de la Dirección de Capacitación y Empleo, abrirá las inscripciones para dos propuestas de formación laboral: un curso de ayudante de cocina y otro de panadería. Ambas están orientadas a personas desempleadas o que busquen tener un emprendimiento propio.

Las inscripciones serán en el Salón Multipropósito de las 1200 Viviendas, ubicado en La Plata Este 1415. Desde la organización advirtieron que los interesados deberán tener DNI con domicilio en Cipolletti y los cupos serán limitados.

Capacitación para ayudante de cocina

Las inscripciones se harán el jueves 25 de junio, de 11 a 12 del mediodía. El curso estará destinado a personas de entre 18 y 60 años y comenzará el viernes 3 de julio. Las clases se dictarán los viernes de 14 a 17.

Durante el cursado se aprenderá desde técnicas de cocción hasta costos básicos. Foto: Municipio de Cipolletti.

Esta capacitación estará a cargo de Romina Otte, chef internacional y docente gastronómica, con experiencia en el dictado de cursos de Pastelería y Cocina.

Entre los contenidos previstos se incluyen normas de higiene y manipulación de alimentos, organización del espacio de trabajo, conservación y almacenamiento, técnicas básicas de corte y cocción, uso de utensilios, preparación de comidas frías y calientes, trabajo en equipo, costos básicos y organización de la producción gastronómica.

Curso de panadería

El curso será dictado por Delfina Medina y tendrá clases teóricas y prácticas. Desde la organización resaltaron que cada alumno deberá llevar sus propios materiales.

La inscripción también será el miércoles 24 de junio, de 11 a 12 , en el Salón Multipropósito de las 1200 Viviendas. Está dirigida a personas de entre 18 y 65 años que estén desocupadas o deseen emprender.

La formación abordará contenidos relacionados a la elaboración y comercialización de productos de panificación, técnicas de fermentación, manejo de maquinaria básica y gestión de emprendimientos.

Además, los participantes trabajarán en la preparación de productos como pan de molde, panes saborizados, pebetes, pizzas, grisines, donas, facturas y roscas.