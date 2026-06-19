Cipolletti renueva juegos infantiles y trabaja en la reforestación de espacio públicos

La Municipalidad de Cipolletti continúa con distintas intervenciones en plazas y parques de la ciudad a través de un plan de reforestación y la renovación de sectores de juegos infantiles en espacios públicos.

Más árboles en la ciudad como parte de una polítca ambiental

Según informó la Dirección de Espacios Verdes, el plan de reforestación comenzó a desarrollarse en el Paseo Urbano Alem y en calle Pacheco. Los árboles utilizados son del Vivero Municipal ubicado en la Isla Jordán, donde se trabaja durante todo el año para producir árboles destinados a la reforestación de espacios públicos y al arbolado urbano domiciliario.

Desde el área señalaron que estas tareas se realizan todos los años como parte de una política ambiental planificada. Entre las especies que se están incorporando se encuentra acer negundo, ciruelos, fresnos, plátanos, álamos chinos, sauces, aguaribay y otras variedades ornamentales.

Este plan tiene como objetivo ampliar las superficies verdes de la ciudad. Además de mejorar el paisaje, afirmaron, la incorporación de nuevos ejemplares contribuyen a generar sombra, regular la temperatura, captar dióxido de carbono y mejorar la calidad del aire.

Nuevos juegos para los más chicos

En paralelo, el Municipio avanza con el Plan de Renovación de Juegos Infantiles en distintas plazas. Según informaron desde el Ejecutivo, durante el miércoles comenzaron los trabajos de instalación de nuevos juegos en Parque Norte.

Desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que ya finalizaron las tareas de colocación de juegos y ejecución del piso de caucho en la plaza San Martín. También concluyó la instalación de los nuevos equipamientos en Parque Rosauer. También adelantaron que la iniciativa continuará desarrollándose en Isla Jordán.

«Los nuevos juegos son más inclusivos y creativos», aseguran. Foto: Municipio de Cipolletti.

Por otra parte, el sector de juegos infantiles del Paseo del Ferrocarril estará cerrado hasta fines de junio debido a que continúan las obras de colocación de adoquines y el piso de caucho todavía no completó su proceso de secado.

Además, el municipio detalló que los nuevos juegos fueron diseñados con criterio de inclusión y seguridad, y cuentan con certificaciones, garantías de calidad, certificado de no toxicidad y plásticos con protección UV.