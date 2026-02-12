Cipolletti avanza con el nuevo Centro de Promoción Comunitaria de barrio Don Bosco

En Cipolletti, las obras en el nuevo Centro de Promoción Comunitaria (CPC) de barrio Don Bosco progresan a buen ritmo. Las trabajos comenzaron el 18 de diciembre y, según informaron desde la Municipalidad, ya se concluyó con el hormigonado de bases. Ahora, resta continuar con las paredes y la estructura para que el edificio quede «firme y seguro».

El nuevo CPC, ubicado sobre calles Perú y Primeros Pobladores, viene areemplazar al anterior, el cual fue consumido producto de un incendio en 2023. La edificación contará con un salón grande, cocina, baños y oficinas para todo el barrio. Su ejecución está a cargo de la empresa licitada Quatro SRL.

Se trata de una intervención realizada por el Gobierno de la Provincia de Río Negro en conjunto con el ejecutivo municipal, en el marco del Programa “Junto al Municipio Construyendo Provincia”.

La obra consta de 430 m², las cuales se llevarán adelante en dos etapas. La primera abarcará 280 m², se tratará del espacio destinado a ser un salón multipropósitos el cual contará con servicios como baños, depósitos, y una cocina destinada tanto al uso propio del edificio, como a la producción de alimentos para la venta.

La segunda etapa involucrará un área de 150 m², donde habrá oficinas para el personal, un aula de capacitación, depósito e ingreso de cargas y descargas privada, y servicios como baños, office, y sala de máquinas.

En cuanto a lo constructivo el edificio en su conjunto será materializado por la estructura de hormigón armado, cubierta mixta, metálica para el salón de usos múltiples y losa de viguetas en el resto de la superficie. Los muros serán de mampostería a la vista en el exterior y enlucido en el interior.

Desde el ejecutivo afirmaron que la obra busca reflejar la «recuperación y la puesta en valor de un espacio emblemático para la vida social, cultural y afectiva de la comunidad».