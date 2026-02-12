Con foco en Cipolletti y Fernández Oro, Edersa anunció obras por $4.900 millones para fortalecer el servicio

La distribuidora eléctrica Edersa anunció un amplio plan de obras y acciones que harán epicentro en las localidades de Cipolletti y Fernández Oro. Con una inversión que alcanzará los 4.900 millones de pesos, el objetivo es aumentar la capacidad de abastecimiento y, fundamentalmente, mitigar los cortes de servicio frente a temporales de viento como el que azotó a la región en las últimas horas, con ráfagas que superaron los 90 km/h.

La empresa busca atacar los dos frentes que generan interrupciones: la infraestructura dañada por tormentas pasadas y la convivencia conflictiva entre el arbolado y el cableado aéreo.

“Hay dos factores determinantes: la virulencia del evento climático y la gran vegetación existente en el Valle. Por eso, vamos a continuar realizando obras y un ambicioso plan de poda preventiva en las zonas más críticas”, explicó José Cainelli, gerente de Operaciones y Planificación de la firma.

Nuevos alimentadores: alivio para el Norte y la Ruta 65

El plan de inversión contempla dos frentes de obra principales que buscan dar una solución definitiva a la demanda y estabilidad del sistema en ambas ciudades:

Nuevo Alimentador «Santa Cruz» (Cipolletti): Se trata de una de las obras más esperadas para la ciudad. Este alimentador troncal permitirá abastecer a gran parte de la zona norte. Su puesta en servicio descomprimirá las redes existentes, aliviando específicamente al distribuidor que hoy lleva energía a la calle Juan Domingo Perón, el barrio La Falda y sus alrededores. «Nos permitirá optimizar la operación de las redes de media tensión troncal», destacó Cainelli.



Solución para el Sur de la Ruta 65 (Cipolletti y Oro): EdERSA inició la construcción de dos nuevos alimentadores de 13,2 kV vinculados a la central hidráulica de «El 30». Estas líneas abastecerán a los barrios ubicados al sur de la Ruta Provincial 65 en ambas localidades. Cabe recordar que las redes originales de este sector fueron destruidas por el tornado que golpeó la región hace un año. Desde entonces, se operaba con reparaciones provisorias. «Ahora iniciamos la obra definitiva con líneas compactas y cable aislado. Esperamos tenerlos funcionando en unos 5 meses«, detalló el ingeniero.

Poda intensiva: piden colaboración a los vecinos

Más allá de la infraestructura, la distribuidora puso el foco en el mantenimiento preventivo. El viento suele empujar ramas sobre las líneas, provocando cortocircuitos y caídas del servicio, un problema recurrente en la zona.

Cainelli advirtió que la tarea no es sencilla debido a que muchas plantas están en terrenos privados o son de jurisdicción municipal. «En escenarios como el Valle, la poda es determinante. Vamos a reforzar las actividades, pero es necesario el acompañamiento tanto de los gobiernos locales como de los privados, sobre todo donde vemos peligro de derrumbe de plantas sobre las líneas», concluyó.

Por estas horas, las cuadrillas técnicas recorren los puntos críticos para definir el cronograma de corte de ramas de las próximas semanas.