Río Negro presentó el plan GIRSU a intendentes del Alto Valle: lo respaldará un crédito millonario de Francia

El Gobierno de Río Negro expuso el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) ante intendentes del Alto Valle, en un encuentro que marcó un nuevo paso dentro del cronograma de validación política. La reunión se enfocó en explicar alcances, plazos y esquemas de financiamiento previstos para la región.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, compartió la jornada en sus redes sociales y remarcó que se trata de “una oportunidad única” para avanzar hacia un tratamiento más sustentable y ordenado de los residuos. Señaló que el proyecto permitirá mejorar la organización del sistema local.

Del encuentro participaron además los jefes comunales Enrique Rossi (Cinco Saltos), Gustavo Amati (Fernández Oro) y Daniel Hernández (Campo Grande). El único ausente fue el intendente de Allen, Marcelo Román. La convocatoria apuntó a reforzar el acompañamiento institucional de los municipios involucrados.

Un crédito millonario de Francia financiará el plan GIRSU en el Alto Valle

El programa fue presentado ante la Unión Europea en enero. Foto: gentileza.

En enero, Río Negro presentó el plan GIRSU del Alto Valle ante organismos de la Unión Europea como parte de la estrategia para consolidar el financiamiento internacional. La exposición buscó posicionar el proyecto dentro de las líneas de cooperación ambiental vigentes.

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, explicó anteriormente a este medio que el encuentro internacional también tuvo un componente de agradecimiento por el acompañamiento previo a través del programa Euroclima. Ese respaldo permitió realizar un viaje técnico de estudio a Francia en noviembre.

En cuanto a los plazos, Jiménez detalló que en abril se realizará una misión franco-argentina vinculada al comité de evaluación de la Agencia Francesa de Desarrollo. Para mayo está previsto el comité de aprobación que definirá el avance formal del crédito.

La agenda internacional se vincula además con el Presupuesto 2026, que habilita a la Provincia a gestionar endeudamiento externo por hasta 35 millones de euros. El aval legislativo no implica aprobación automática, pero permite avanzar en evaluaciones técnicas.

Cómo será el proyecto GIRSU en el Alto Valle

Foto: gentileza.

El diseño actual del GIRSU fue reformulado tras la audiencia pública de 2022 para adaptarse a las realidades territoriales y productivas de cada municipio. Desde el área ambiental señalaron que se buscó evitar un esquema uniforme sin contemplar particularidades locales.

El plan abarca a Campo Grande, Contraalmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen. Las localidades más pequeñas contarán con estaciones de transferencia y puntos limpios regionales, mientras que las ciudades grandes tendrán plantas propias.

Entre los objetivos centrales se encuentra reducir cerca del 70% del volumen de residuos con destino final y avanzar en el cierre progresivo de basurales a cielo abierto. También se incorporarán criterios de economía circular y trazabilidad de reciclables.

Otro eje estructural será la inclusión social de recuperadores y cooperativas que hoy trabajan de manera informal. La estrategia apunta a ordenar la actividad, mejorar condiciones laborales y fortalecer vínculos con mercados formales de materiales reciclables.