Dos empresas pujan por el alumbrado para la bicisenda de la Ruta Provincial 65 en Cipolletti

La obra para iluminar la bicisenda de la Ruta Provincial 65 sumó un nuevo paso este miércoles con la apertura de sobres de la licitación, donde se presentaron dos empresas interesadas en ejecutar los trabajos. El proyecto apunta a mejorar la seguridad en uno de los corredores más transitados por ciclistas y peatones entre Cipolletti y Fernández Oro.

La intervención se desarrollará en el tramo que va desde calle Salto hasta Puente 83, un sector que hoy tiene escasa iluminación durante la noche. Desde el municipio que conduce el intendente Rodrigo Buteler, remarcaron que se trata de un pedido sostenido de vecinos y usuarios habituales de la bicisenda, que utilizan el trayecto tanto para trasladarse como para actividades recreativas.

Las empresas oferentes para ejecutar esta obra fueron OM Energy SAS y CEPIEM SRL. La primera firma presentó una oferta de $199.459.549,91, mientras que la empresa Cepiem cotizó los trabajos en $265.982.810,21. Ambas propuestas quedaron ahora bajo análisis del área técnica municipal, que deberá evaluar la documentación y definir cuál resulta más conveniente para la adjudicación de la obra.

El presupuesto oficial destinado asciende a $268,6 millones y el plazo de ejecución previsto es de 120 días corridos desde el inicio de los trabajos. La adjudicación se definiría en las próximas semanas y el comienzo de la obra está proyectado para mediados de marzo.

Según lo previsto, se instalarán 132 luminarias LED junto con nuevas columnas metálicas, lo que permitirá contar con visibilidad constante a lo largo del recorrido. La intención es brindar mayor previsibilidad y reducir riesgos, especialmente en horarios nocturnos o días de poca luz natural.

La obra de alumbrado para la bicisenda de la Ruta 65 comenzará en marzo: los detalles

Anteriormente, en diálogo con este medio, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, explicó a este medio que la iniciativa se complementará con la iluminación integral de la Ruta 65 en ese mismo sector, una tarea que quedará a cargo del Gobierno provincial. De esta manera, se busca que tanto la calzada vehicular como la bicisenda cuenten con continuidad lumínica.

El funcionario señaló que es una obra “solicitada hace mucho tiempo” por la importancia que adquirió la conexión con Fernández Oro desde que se ejecutó la bicisenda. Detalló que se colocarán alrededor de 135 columnas metálicas de cinco metros de altura, con luminarias tipo park y cableado subterráneo en un trayecto cercano a los 2,4 kilómetros.

Zovich también destacó que la ejecución responde a una decisión política de la actual gestión. “Poder ejecutar esta obra fue posible por una decisión de Rodrigo Buteler a fin de garantizar la seguridad de los ciclistas y también de poner en valor este acceso tan importante a nuestra ciudad”, afirmó.