Cipolletti endurece sanciones por veredas en mal estado: las multas pueden superar los $7 millones

La multa en caso de no cumplir con lo establecido es automática, y se aplica con las tasas municipales. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

En el marco de un plan de ordenamiento del espacio público, el municipio de Cipolletti reiteró que los propietarios deben construir y mantener en condiciones las veredas frente a sus inmuebles. La obligación rige en calles que cuentan con cordón cuneta y está establecida en el Código de Edificación local.

Desde el gobierno municipal señalaron que las aceras deben permanecer en buen estado de conservación, limpias y libres de obstáculos que impidan el tránsito de peatones. Cuando se detectan incumplimientos, se realizan notificaciones y, de persistir la situación, se aplican sanciones económicas que se incorporan automáticamente a las tasas municipales.

Las multas están previstas en el Código de Faltas y van de 400 a 5000 Sanciones Administrativas Municipales (SAM) por la falta de construcción, reparación o mantenimiento de las veredas reglamentarias. Actualmente, el valor de cada SAM es de 1.400 pesos, ya que se actualiza en función del precio del litro de nafta súper. De esta manera, las penalidades pueden superar los 7 millones de pesos en los casos más graves.

Además, el municipio indicó que continúan los controles por la ocupación indebida de la vía pública con materiales de construcción, escombros, herramientas u otros elementos vinculados a obras. Estas infracciones también contemplan sanciones que van de 50 a 5000 SAM, además de posibles medidas como el retiro o traslado de los objetos.

Por otra parte, se recordó que los vecinos pueden realizar denuncias por veredas en mal estado o con obstrucciones a través de la Central de Atención al Ciudadano, con el fin de facilitar la intervención de las áreas municipales correspondientes.