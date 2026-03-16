Cipolletti refuerza la prevención de accidentes viales con 16 cámaras foto rojo

Desde la Secretaría de Fiscalización aseguraron que cruzar semáforos en rojo es una de las faltas más frecuentes. (Foto: gentileza Municipio de Cipolletti).

En Cipolletti, actualmente funcionan 16 cámaras de sistema «foto rojo» instaladas en distintas esquinas con el objetivo de detectar vehículos que cruzan semáforos en rojo o invaden sendas peatonales. Según informó la Secretaría de Fiscalización municipal, la medida busca prevenir accidentes de tránsito y sancionar infracciones que pongan en riesgo a peatones y conductores.

El sistema fue implementado en noviembre de 2023 y desde entonces se utiliza para registrar automáticamente las faltas cometidas en cruces señalizados. De acuerdo con los datos brindados por el municipio de la ciudad, durante 2025 se labraron 20.029 actas por este tipo de infracciones. En lo que va de 2026 ya se contabilizaron 3.425 actas.

Desde el área de Fiscalización indicaron que las cámaras están ubicadas en «esquinas estratégicas de la ciudad» y que el objetivo es «sancionar a los vehículos que pasan en rojo y/o invaden las sendas peatonales, generando situaciones de extrema peligrosidad para los transeúntes».

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, señaló que cruzar semáforos en rojo es una de las infracciones más frecuentes en la ciudad, lo cual «genera gran preocupación» por las «peligrosas consecuencias que acarrea». Es por esto que se continúa con la aplicación de foto rojo y se sumarán nuevos puntos de control.

Dónde están ubicadas las cámaras y cuáles son los valores de las multas

Desde el Juzgado de Faltas municipal informaron que cruzar un semáforo en rojo puede implicar una multa de hasta 100 SAM (Sanción Administrativa Municipal). Actualmente, cada unidad tiene un valor de $1.400, por lo que la sanción máxima podría alcanzar $140.000

Las cámaras están instaladas en los siguientes cruces:

Fernández Oro y España

Toschi y General Paz

Belgrano y Fernández Oro

Bolivia y Primeros Pobladores

Kennedy y Roca

Mengelle y Santa Cruz

Toschi y Los Coihues

Perón y Alem

Italia y Roca

Perón y Capitán Gómez

Sáenz Peña y 9 de Julio

Mengelle y Fernández Oro

Mariano Moreno y Ceferino Namuncurá

Tucumán y Mariano Moreno

Roca y Villegas

Alem y 25 de Mayo

El municipio también habilitó un mapa digital para consultar la ubicación exacta de los dispositivos en la ciudad.