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Política

Cipolletti continúa con tareas de extracción de agua en barrios tras las intensas lluvias

Según informó la Municipalidad, esta semana se realizaron trabajos en los barrios Labraña, Costa Norte y 10 de Enero. Durante hoy, continuarán en los barrios 10 de Febrero, 2 de Febrero, Obrero, Juventud y Desarrollo.

Redacción

Por Redacción

Extraen el agua acumulada con camiones y maquinarias. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

Extraen el agua acumulada con camiones y maquinarias. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti continúa con los trabajos de asistencia en varios sectores de la ciudad afectados por la lluvia. Los equipos de Protección Civil y Servicios Públicos trabajan con camiones y maquinaria para extraer el agua acumulada en calles y sectores donde se generaron anegamientos.

Esta semana los operativos se concentraron en los barrios Labraña, Costa Norte y en el ingreso al barrio 10 de Enero, donde se llevan a cabo tareas para mejorar el escurrimiento del agua.

Hoy, las tareas continuarán en los barrios 10 de Febrero, 2 de Febrero, Obrero, Juventud y Desarrollo.

Desde el Ejecutivo municipal solicitaron que ante la presencia de calles anegadas se comuniquen con la Central de Emergencias Municipal al 109. Allí se toman los reclamos y se coordinan los operativos para dar respuesta a los barrios.

La Municipalidad recordó que los equipos continuarán trabajando siempre que las condiciones lo requieran, con el objetivo de garantizar la seguridad y la circulación de los vecinos.


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La Municipalidad de Cipolletti continúa con los trabajos de asistencia en varios sectores de la ciudad afectados por la lluvia. Los equipos de Protección Civil y Servicios Públicos trabajan con camiones y maquinaria para extraer el agua acumulada en calles y sectores donde se generaron anegamientos.

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