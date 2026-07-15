Cipolletti continúa con tareas de extracción de agua en barrios tras las intensas lluvias

La Municipalidad de Cipolletti continúa con los trabajos de asistencia en varios sectores de la ciudad afectados por la lluvia. Los equipos de Protección Civil y Servicios Públicos trabajan con camiones y maquinaria para extraer el agua acumulada en calles y sectores donde se generaron anegamientos.

Esta semana los operativos se concentraron en los barrios Labraña, Costa Norte y en el ingreso al barrio 10 de Enero, donde se llevan a cabo tareas para mejorar el escurrimiento del agua.

Hoy, las tareas continuarán en los barrios 10 de Febrero, 2 de Febrero, Obrero, Juventud y Desarrollo.

Desde el Ejecutivo municipal solicitaron que ante la presencia de calles anegadas se comuniquen con la Central de Emergencias Municipal al 109. Allí se toman los reclamos y se coordinan los operativos para dar respuesta a los barrios.

La Municipalidad recordó que los equipos continuarán trabajando siempre que las condiciones lo requieran, con el objetivo de garantizar la seguridad y la circulación de los vecinos.