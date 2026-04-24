Hongos de la Patagonia: Esquel celebra una fiesta en su honor, tres días de sabores, ciencia y paseos

Recolección en el bosque, clases de cocina y talleres abiertos: la Fiesta del Hongo vuelve a Esquel como una experiencia que cruza naturaleza y cultura.

Hay algo que crece en silencio en los bosques de la cordillera y que, de a poco, empieza a ocupar el centro de la escena. En Esquel, ese universo subterráneo se convierte en fiesta. Del 1 al 3 de mayo, la ciudad será sede de una propuesta que mezcla turismo, producción y saberes: la segunda edición de la Fiesta del Hongo.

El punto de encuentro será el Centro Cultural Esquel Melipal, donde cada tarde, de 14 a 20, se concentrarán actividades puertas adentro: feria de productores, charlas con especialistas, talleres y propuestas gastronómicas. Por la mañana, en cambio, la experiencia se traslada al territorio.

Entre los imperdibles aparecen las salidas guiadas a la Micosenda y la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, dos escenarios donde el bosque se abre para aprender a reconocer, recolectar y entender el mundo de los hongos en su hábitat natural. Estas excursiones son las únicas actividades aranceladas; el resto del evento es libre y gratuito.

“Es una alternativa a las actividades turísticas y productivas, necesitamos y acompañamos estas propuestas del sector privado desde el Municipio. Son iniciativas importantes para poder perdurar en el tiempo”, señaló Walter Torres, secretario de Turismo, Deporte y Cultura. En la misma línea, Paula Botto destacó la articulación entre lo público y lo privado para “poner en valor un recurso que hoy tenemos”.

La propuesta no se queda solo en la experiencia turística. Desde el CIEFAP impulsarán charlas y capacitaciones sobre identificación, cosecha y consumo de hongos comestibles, además de talleres enfocados en la conservación del bosque. “Es clave entender cómo cuidarlo para sostener la diversidad”, explicó Belén Pildain.

La cocina también tendrá su protagonismo. Con la participación de restaurantes locales, habrá clases abiertas donde los hongos serán el ingrediente central. “La idea es mostrar recetas simples y accesibles para que la gente pueda replicarlas”, adelantó Sebastián Fredes. A esto se suman degustaciones de té y yerba mate, talleres de tragos y propuestas para todas las edades.

La Fiesta del Hongo suma además juegos, talleres de fieltro y una feria artesanal que reúne a productores de la región. “Es una fiesta pensada para el turista, pero también para quienes viven en Esquel”, resumió la prestadora turística Griselda Boyraz.

En un otoño que empieza a teñir de rojo y amarillo los paisajes cordilleranos, Esquel encuentra en los hongos una excusa perfecta para invitar a salir, aprender y, sobre todo, mirar el bosque con otros ojos.