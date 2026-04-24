Franco Colapinto palpitó la exhibición en Buenos Aires: «Es un sueño hecho realidad»

Este domingo, las calles de Buenos Aires se inundarán de personas que presenciarán la exhibición de Franco Colapinto. Se esperan alrededor de medio millón de argentinos que estarán en las diferentes partes del circuito callejero.

En la antesala de este histórico hecho, el argentino palpitó el roadshow: «Estoy muy contento de volver al país. Es muy lindo reencontrarme con mi gente. Es un sueño que tenía de chiquito y se hizo realidad. Me emociona que haya tantos argentinos alrededor mío«, confesó.

Luego, remarcó la importancia de este show en Argentina: «Es algo muy especial para la gente que no tiene la chance de ir a verme. Traerles el auto acá para que no tengan que hacer un esfuerzo tan grande para viajar al exterior y apoyarme es algo que tenía ganas de hacer».

El Lotus E20 de 2012, primer monoplaza que piloteará el argentino.

También destacó el trabajo de la organización: «Fue impresionante la velocidad de reacción con la que se armó todo para traer un auto hasta acá».

Además, Franco enfatizó «Me emociona ver que generé algo tan lindo en los chicos y en gente que no tienen ni idea del automovilismo. Siento que se generó algo muy distinto con lo que pasa con otros pilotos. No vi esto con otro rookie en el último tiempo».

El piloto de Alpine recalcó la importancia de este evento para una futura vuelta de la máxima categoría al país: «Que se sumen los medios oficiales de la Fórmula 1 es fundamental. Es el primer pasito para el regreso a Argentina».

Colapinto fue consultado sobre conducir la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio: «Me emociona igual que el Alpine o mucho más. Va a ser un momento muy lindo».

Colapinto manejará el Mercedes-Benz W196, auto con el que Fangio se consagró bicampeón mundial.

Mas adelante, Franco aclaró cual es meta como piloto: «Si bien amo la Fórmula 1, mi gran objetivo como persona es dejar una huella y que la gente me quiera conocer«-

Para cerrar, expresó su alegría por la presencia de «Lo vivo como algo que me potencia, me da mucha energía y me genera algo muy lindo en el cuerpo. Volver a mi país y mi casa me pone los pies en la tierra. Que mi familia y mi abuela me puedan ver en un auto tan de cerca es muy lindo»