Tras la falta de aliados para eliminar las PASO, el Gobierno busca alternativas para conseguir la reforma electoral

El proyecto del Gobierno para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) generó un fuerte impacto en el escenario político, especialmente dentro del Congreso, donde el Partido Justicialista (PJ) empezó a tejer acuerdos con distintos bloques para reunir los votos necesarios que permitan sostener las PASO.

La propuesta de la reforma electoral presentada en el Congreso recibió poca aprobación por parte de los aliados del oficialismo.

El plan de eliminación de esta instancia de elecciones generó diversas opiniones dentro del esquema del Senado, por lo cual el Gobierno buscará alternativas para aprobar la medida.

La iniciativa de derogar las PASO fue impulsada por el oficialismo y la misma no solo apunta a modificar el sistema electoral, sino que también reconfigurar los movimientos de la oposición. Esta decisión generó en particular la idea del peronismo para poder reorganizarse para intentar frenar la medida.

Reforma electoral: la propuesta del Gobierno para eliminar las PASO

El presidente de la Nación, Javier Milei, presentó dos propuestas contundentes en el plan de reforma electoral: la eliminación de las PASO y la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos.

Los detalles del proyecto incluían cambios en los requisitos legales para presentar listas, buscando la suspensión de la elección directa de parlamentarios del Mercosur con Ficha Limpia. Esta decisión generó la división de ideas dentro del Congreso.

El PJ buscará oponerse en el Congreso contra el plan de quitar las PASO de parte del Gobierno (Foto: archivo)

Reforma electoral: ante la falta de apoyo, qué situaciones se especulan dentro del Congreso

El presente del Congreso está dividido respecto al plan, donde algunos miembros dieron la propuesta de aplicar ligeras modificaciones en la suspensión de primarias. Otra de las opciones presentadas fue la quita de carácter obligatorio, para que la asistencia a votar sea optativa.

Algunos miembros políticos barajan la posibilidad de blindar los deseos del mandatario o mantener estructuras similares a la propuesta. Ante esto los miembros legislativos a cargo se preparan para desplegar la estrategia que les permita conquistar las voluntades necesarias para la sanción de la ley.

Algunos de los rumores que tomaron mas fuerza en la última reunión fueron las ideas del PRO y la UCR, en busca de un plan B. Ambos movimientos anticiparan ideas alternativas ante su descontento por los deseos del Poder Ejecutivo de acelerar el tratamiento.

Para los representantes oficiales es cuestión de tiempo, ya que anticipan que el proceso será similar al de la reforma laboral. Desde el oficialismo aseguran que la suma de votos y aliados es cuestión de tiempo.