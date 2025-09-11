Fuerte multa para un joven de Cipolletti que hizo de un mirador de Neuquén un «circuito» para su camioneta

Un indignante hecho se vivió en Neuquén cuando un joven de Cipolletti utilizó el mirador del Balcón del Valle como «circuito» para su camioneta. La municipalidad lo multó fuertemente, según informó el subsecretario de medioambiente y protección ciudadana, Francisco Baggio.

«Estamos indignados por el video y la conducta de estos jovenes. Es algo que nos ofende como neuquinos: el hecho de que un espacio publico sea usado como circuito para recorrerlo en auto», repudió en una entrevista con LU5.

«Eran entre tres y cinco jovenes no se sabe bien, el video no logra captar el interior del vehículo totalmente. Por suerte vecinos captaron y subieron el video a las redes, se difundió y el área de tránsito en el turno nocturno accedió al lugar», agregó.

Cómo fue el hecho que generó indignación en Neuquén

El episodio tuvo lugar el miércoles por la noche, cerca de las 22, cuando una Ford EcoSport empezó a transitar por la vereda del mirador. El vehículo circuló en zigzag entre bancos, luminarias y cerca de los juegos infantiles.

Las imágenes captadas por testigos se difundieron en redes y gracias a ese material, el área de Tránsito municipal se presentó en el lugar y encontró la camioneta estacionada, lo que permitió identificar al conductor.

Como consecuencia, la camioneta fue retenida de inmediato y puesta a disposición del Juzgado de Faltas para su evaluación y eventual sanción.

El joven tenía licencia de conducir y se descartó el consumo de alcohol

Al momento del procedimiento, los agentes realizaron un control de alcoholemia, que arrojó resultado negativos. Asimismo, se descartó que el conductor estuviera bajo efectos de drogas.

El conductor, un joven de Cipolletti, fue multado y su vehículo retenido por personal municipal.

Sin embargo, Baggio enfatizó la gravedad del hecho, dado que el joven tenía licencia de conducir y era consciente de la prohibición de circular en ese espacio.

El funcionario también advirtió que la Municipalidad actuará con firmeza por la «conducción temeraria y poner en riesgo a otros”.