Río Negro renovó la concesión a KoKo por otros cinco años

Un colectivo de la firma en una parada de Roca. (Foto archivo; Juan Thomes)

El Gobierno de Río Negro renovó por otros cinco años a KoKo la concesión del servicio público de transporte de pasajeros entre Chichinales y Cipolletti, con las frecuencias intermedias que tiene la empresa, según se desprende del Boletín Oficial publicado el 11 de septiembre pasado.

La empresa, que viene prestando el servicio en el Alto Valle desde el 28 de diciembre de 1979. La última renovación de la concesión se había producido mediante el decreto 789/20 de julio de 2020.

Las rutas alcanzadas por la renovación de la concesión son las siguientes:

Cipolletti – General Roca por exruta Nº 22, actual ruta Nº 65.

Cipolletti – Villa Regina por ruta Nº 22; Villa Regina – Chichinales por ruta Nº 22.

Villa Regina – Valle Azul.

Cipolletti – Fernández Oro – Allen por la ruta denominada “La Falda” con acceso a la Isla Nº 10.





La renovación de la concesión también incluye el servicio de temporada entre las localidades de Cinco Saltos – Balneario Las Grutas, con paradas intermedias en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, Villa Regina, Chelforó, Choele Choel, Lamarque, Pomona y San Antonio Oeste.



Fue la empresa con sede central en Cipolletti solicitó la extensión de la concesión y desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial tendrá treinta días contados a partir de la fecha de notificación del presente Decreto, para realizar la aceptación formal de la prórroga del permiso otorgado.

El Gobierno: «La prestataria cubrió la demanda»

El Gobierno de Río Negro argumento para la extensión de la concesión que «la prestataria cubrió la demanda de las trazas que nos ocupan de manera eficiente, valiéndose para ello de un oportuno estudio de las necesidades de la población y posterior seguimiento y control de las prestaciones».

Además planteó que en este tiempo no registró sanciones graves «y/o quejas del público usuario» lo que quedó «constatado a con el Informe Técnico realizado por el Área Líneas Regulares, donde también se deja constancia de la inconveniencia de llevar adelante una licitación pública para la renovación de la línea ya que la firma viene cumpliendo con sus obligaciones en todos y cada uno de los recorridos».

El Gobierno también argumentó «que el servicio público de transporte de pasajeros por automotor, de carácter intraprovincial constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado debe asegurar y satisfacer respetando los principios de continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad en igualdad de condiciones para todas las necesidades de carácter general en materia de transporte».

El decreto del Boletín Oficial lleva la firma del gobernador Alberto Weretilneck y del ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren.