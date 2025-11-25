El gobierno de Javier Milei denunció a un financista vinculado al Chiqui Tapia: los motivos

Este martes la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia contra la empresa Sur Finanzas por los delitos de lavado de dinero y maniobras de evasión impositiva. La entidad es dirigida por Ariel Vallejo, un empresario ligado a Claudio «Chiqui» Tapia.

Según informó La Nación, la presentación fue radicada en a Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.

La firma se dedica a prestar dinero, desde jubilados hasta grandes empresas, al cambio de divisas. Incluso, ofrece cajas de seguridad en algunas de sus sucursales.

La investigación inició en el 2024 luego de que detectaran que el grupo recibió transferencias por un monto de a $818.000.000.000 de un emisor que levantó sospechas de la Justicia.

Entre ellos, encontraron a «monotributistas sin capacidad económica» y «sujetos no categorizados» que no tienen «impuestos activos».

En este sentido, alertaron una posible evasión tributaria ya que, según explicó ARCA, la «contribuyente SUR FINANZAS PSP S.A» ofrece el servicio de billeteras virtuales que tienen un funcionamiento similar a una cuenta corriente. Es decir, son una especie de intermediarios.

El fisco resaltó que las personas jurídicas no están exentas del pago de los impuestos de créditos y débitos y reclamaron una evasión de $3.327.267.047,93.

La investigación llegó a la conclusión que, a través de las billeteras virtuales de la empresa, operaron más de $800 mil millones a partir de un «ejército de soldaditos» que movieron el dinero que se formó a partir de sujetos no categorizados y monotributistas sin la capacidad económica declarada suficiente.

A esto, se sumaron 26 empresas que a través de Sur Finanzas PSP realizaron transferencias, las cuales están incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas de ARCA.

Los representantes de la DGI reclamaron que se realicen allanamientos, embargos e inhibiciones generales de bienes para «desbaratar la continuidad de comisión de delitos de índole tributario».

Se rompe la tregua entre el Gobierno y el Chiqui Tapia

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es un hombre muy vinculado al presidente de la AFA, Chiqui Tapia. En redes sociales, el presidente tiene varias fotos con el dirigente deportivos y la empresa aparece en la camiseta de Barracas Central. También, Sur Finanzas le prestó dinero a San Lorenzo y es sponsor oficial de Rancing.

Esta denuncia surge en medio de una tregua que mantenía Javier Milei contra los mandatarios de la AFA, luego de los conflictos que desató intentar impulsar las SAD en el fútbol argentino.

Por el momento, no hubo declaraciones oficiales con respecto a los escándalos referidos al título «por escritorio» a Rosario Central y el falso PDF de una supuesta regla decretada en febrero de 2025 para poder castigar a Estudiantes por el pasillo en Rosario este domingo.

Aún así, el propio Milei compartió su banca en redes sociales a Juan Sebastián Verón, presidente del club de La Plata, en medio de su disputa con el tesorero de la AFA, Pablo Tovigginio.