Renunció un funcionario del Gobierno tras quedar envuelto en la polémica por presuntas coimas en Discapacidad

El Gobierno suma otra baja, pero esta vez afecta al Ministerio de Economía. El subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini, presentó su renuncia tras quedar envuelto en la polémica por presuntas coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) por la cual hay una investigación en marcha.

La baja de Cardini llega después de que su nombre apareciera en la causa que investiga un circuito de coimas en Discapacidad. Cardini era funcionario y pareja de Ornella Calvete, quien también era directora del Palacio de Hacienda.

A Calvete se le encontró 700 mil dólares en efectivo y una suma no determinada de dinero en otras monedas durante un allanamiento en su departamento ubicado en el barrio Puerto Madero.

La pareja convivía y sus nombres aparecieron en las escuchas de la causa ANDIS que instruyó el fiscal Franco Picardi y que ordenó el juez federal Sebastián Casanello. La investigación se inició por el audio que se filtró y se le atribuyó al extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Según confirmó el sitio Infobae, el ahora exsubsecretario Cardini presentó su renuncia el jueves a la noche en medio de la difusión de los detalles de la investigación que se plasmaron en el dictamen de Picardi. Por el momento desde el Gobierno no se pronunciaron al respecto.

Con información de Infobae

Javier Milei sobre las presuntas coimas en Discapacidad

El presidente Javier Milei al ser consultado sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) aseguró que tiene «una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz”.

“Siempre están desfigurando las cosas y poniendo… Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas de manera que no son. Pero no quiero entorpecer el actuar de la justicia. Que la justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz”, sostuvo Milei en diálogo con Radio Mitre.

Y también remarcó: “¿A usted no le llama la atención que esto haya aparecido tres semanas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires?”.