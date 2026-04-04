Cómo avanza la ampliación del IFD N° 14 en Cutral Co

La obra de ampliación del Instituto de Formación Docente N° 14 Aníbal Ponce de Cutral Co tiene un avance que orilla casi la mitad de lo proyectado. La construcción permitirá albergar los siete profesorados de enseñanza media que se dictan en el establecimiento. El financiamiento de $1.300 millones es de Provincia que delegó la edificación al municipio cutralquense.

Como parte de la recorrida que la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi hizo por Cutral Co por los proyectos que están en ejecución, uno de los puntos que visitó fue el IFD N° 14. La institución funciona en sus instalaciones propias desde 2023, en las calles Gregorio Álvarez y JJ Valle, en el barrio Pueblo Nuevo, después de más de dos décadas de espera.

Sin embargo, era solo la primera etapa y quedaba pendiente el segundo tramo de la obra que se inició a fines del año pasado. Para su ejecución, el gobierno provincial dispuso un presupuesto establecido en $1.298 millones de pesos y mediante un convenio se delegó la construcción al municipio de Cutral Co.

En porcentaje, se avanzó en un 47 %, y se cumplen los plazos previstos, tal como se informó. Junto a la ministra Bertoldi estuvo el coordinador general del ministerio, Gonzalo Peralta con quien recorrió el lugar.

El proyecto de obra incluye la construcción de dos nuevas naves dispuestas en forma de “L” y ubicadas hacia el sur de la actual estructura. Se conformará un claustro con un patio interno central, que permitirá articular las actividades institucionales y de encuentro.

Se edifica una superficie cubierta de 650 metros cuadrados e incluirá cuatro aulas, un aula magna, sanitarios para estudiantes y personal – incluyendo un baño accesible- oficinas administrativas, preceptoría, biblioteca y espacios de circulación.

Se suman 600 metros cuadrados a las actuales instalaciones. (Foto: gentileza)

En la primera etapa de la construcción también hubo remodelaciones en el edificio existente. Se readecuó el acceso, se mejoraron los sanitarios y se instalaron los parasoles de las aulas que dan hacia el norte. Además, se optimizaron las condiciones de ventilación e iluminación con la renovación de las aberturas.

Una vez finalizada la obra se completará el proyecto original que implicó la actual edificación con forma de L y se integrará la que se levanta.

Qué se puede estudiar en el IFD N° 14

El IFD N° 14 tiene una matrícula de 403 estudiantes y se brindan los profesorados para la Enseñanza Media en Biología; Matemática; Física; Química; Lengua y Literatura; Geografía y la última carrera incorporada es Filosofía.

Para esta última carrera y para garantizar el dictado, se dispusieron trailers en el patio del edificio. Y hasta el año pasado, los profesorados que tienen mayor matrícula de estudiantes se cursaban en el CPEM N° 51, situado a pocas cuadras del edificio propio.

El IFD N° 14 fue creado en 1989 y con solo dos carreras: Lengua y Literatura; y Matemática. Con el correr de los años se autorizaron los demás profesorados. Antes de llegar al edificio propio compartió las instalaciones de la escuela primaria N° 272 y la EPET N° 1.