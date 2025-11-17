Cómo fue el voto chileno en Neuquén, durante la primera vuelta de las elecciones en Chile

Unas 630 personas votaron este domingo en el consultado chileno con sede en Neuquén capital, con un resultado que resultó en más de un 47% de votantes en favor de la candidata oficialista Jeannette Jara Román y un 26% por el candidatoo opositor, José Kast Rist.

Hubo un crecimiento en el padrón de más de 500 personas respecto a la anterior elección presidencial, dijo el cónsul chileno en Neuquén, Jorge Beals. Especificó que en muchos casos se debió al cambio de jurisdicción de voto, ya que se trataba de personas chilenas que figuraban en los padrones nacionales y al no asistir a la mesa de votación (de comicios obligatorios) operaban las multas por la ausencia.

En el consulado de Neuquén capital votaron las personas chilenas habilitadas para las presidenciales de Chile de la zona de Zapala hasta Villa Regina. Los votos válidos alcanzaron a 632, con un porcentaje de un 47,9 % para la Jara Román (militante comunista, actual ministra de Trabajo del presidente Gabriel Boric) y 26,32 para Kast Rist (líder del Partido Republicano, de la derecha más conservadora entre otras agrupaciones de derecha), según la información del voto en el exterior que publicó el Servicio Electoral de Chile, Servel.

Jorge Beals, cónsul de Chile en Neuquén (foto Oscar Livera)

La sede de votación fue en La Rioja 241, con 6 mesas receptoras de sufragios. Según detalló Beals, las mesas abrieron con alguna demora en la mañana, debido a que de 18 vocales, se presentaron seis; sin embargo, pasadas las 9 se constituyeron todas las mesas que funcionaron con normalidad hasta el cierre a las 18.

«La mayoría de las personas que votaron son los más cercanos: Roca, Cipolletti, Neuquén capital, Zapala, con un padrón de 2.401 para esta elección presidencial de primera vuelta. Quedamos sorprendidos por la afluencia de gente» dijo el diplomático.

Las elecciones en el consulado chileno de Neuquén capital se llevaron a cabo con normalidad (foto Oscar Livera)

La concurrencia de votantes fue fluida durante todo el día, con mesas que tenían padrones mixtos para el voto. No se produjeron incidentes y la votación fue calificada como de normalidad. La segunda etapa será el 14 de diciembre para la convocatoria de la segunda vuelta presidencial.