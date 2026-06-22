«RIGI y distracciones»: la jugada del oficialismo en Diputados para congelar el embate contra Manuel Adorni

El Gobierno nacional activó una maniobra de emergencia en el Congreso de la Nación para frenar la ofensiva de la oposición contra Manuel Adorni y blindar dos reformas económicas prioritarias. La estrategia oficialista apunta a desactivar la sesión especial convocada para este martes a las 14 en la Cámara de Diputados, donde el peronismo y bloques aliados pretenden forzar la interpelación y el proceso de moción de censura contra el Jefe de Gabinete.

Para neutralizar el quórum, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, encabeza negociaciones directas con Cristian Ritondo (PRO) y las espadas legislativas de la UCR, Pamela Verasay y Karina Banfi. La propuesta de la Casa Rosada consiste en formalizar el llamado a la comisión de Asuntos Constitucionales para la semana próxima, otorgando un canal institucional al tratamiento de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El canje legislativo: Súper RIGI y fallos de Estados Unidos

La contraprestación que exige el Poder Ejecutivo a las bancadas dialoguistas a cambio de congelar temporalmente el debate contra Adorni incluye la asistencia al recinto el miércoles para sancionar dos iniciativas con fuerte impacto macroeconómico:

El Súper RIGI: El nuevo marco de incentivos para grandes inversiones energéticas, mineras e industriales, un esquema clave para el ingreso de divisas de cara al segundo semestre.

El nuevo marco de incentivos para grandes inversiones energéticas, mineras e industriales, un esquema clave para el ingreso de divisas de cara al segundo semestre. Pago a los holdouts: El proyecto que cuenta con media sanción del Senado y requiere sanción definitiva antes del cierre de junio para evitar el incumplimiento de un fallo dictado por la Justicia de Estados Unidos.

Si la estrategia de Menem prospera y los bloques aliados aceptan el traslado del debate a comisiones, la sesión especial de este martes quedará sin quórum. Ante este escenario, la oposición dura evalúa realizar una sesión en minoría para dar las expresiones políticas en el recinto y exponer públicamente a las bancadas que optaron por no bajar al tratamiento.

El freno en el Senado y el giro de Patricia Bullrich

La jugada diseñada en Diputados busca generar un efecto dominó que paralice la convocatoria del próximo jueves en el Senado de la Nación. En la Cámara Alta, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aplicó un freno de mano a las negociaciones previas al imponer de forma estricta la exigencia de una mayoría especial de dos tercios de los votos para cualquier proyecto que intente emplazar al ministro coordinador.

«El oficialismo busca conejos en la galera para demorar el embate y evitar una carnicería en el recinto mientras se cierran los vencimientos internacionales», confiaron fuentes parlamentarias a Infobae este lunes por la mañana.

Esta postura de Bullrich marca una contradicción interna con el ala del propio oficialismo que, en privado, considera que la permanencia de Adorni es insostenible por la pérdida de crédito político y prefería aceptar la mayoría absoluta (la mitad más uno) para acelerar el recambio de la Jefatura de Gabinete.

Para intentar destrabar el conflicto en la Cámara Alta, la Libertad Avanza propuso convocar a una nueva reunión de Labor Parlamentaria este miércoles. Mientras los bloques opositores duros ratificaron que el temario de interpelación se mantiene inalterable, el Congreso ingresa en un escenario de final abierto supeditado al flujo de las negociaciones de las próximas horas.