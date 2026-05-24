Reforma laboral: el gobierno de Javier Milei confirmó que el FAL no entrará en vigencia en junio

La implementación de uno de los pilares centrales de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sufrió una nueva postergación operativa. Fuentes oficiales confirmaron que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no entrará en vigencia a partir de junio como estaba previsto en el cronograma original. De esta manera, el Gobierno dejó sin definición una nueva fecha exacta para la puesta en marcha de este mecanismo clave, el cual busca modificar la estructura de las cargas vinculadas al empleo formal.

Las demoras en la reglamentación del FAL

Durante las últimas semanas, diversos sectores empresarios, abogados laboralistas y estudios contables especializados habían advertido sobre los retrasos en la reglamentación de artículos fundamentales de la reforma laboral aprobada el año pasado. Las consultas en torno al estado de situación crecieron de manera exponencial durante mayo, debido a que distintos apartados de la ley fijaban al sexto mes del año como el momento de inicio para el nuevo régimen.

Sin embargo, la complejidad operativa del mecanismo obligó a poner un freno temporal. Según explicaron fuentes gubernamentales a Infobae, el esquema no comenzará a funcionar el próximo mes porque el diseño del FAL exige definir con precisión el funcionamiento administrativo del fondo, los organismos estatales e intervinientes y la forma exacta en la que se distribuirían los recursos económicos.

La falta de la normativa complementaria y los decretos reglamentarios mantiene en suspenso a este instrumento, el cual fue diseñado como un sistema alternativo para financiar una porción de las obligaciones patronales vinculadas a las relaciones laborales. La intención del Ejecutivo es que el FAL opere como un mecanismo de cobertura frente a contingencias derivadas del vínculo contractual, reduciendo al mismo tiempo el peso que actualmente tienen determinadas contribuciones sobre los balances de las empresas.

La propuesta legislativa contempla que los empleadores realicen aportes mensuales a un fondo específico. Uno de los puntos centrales de este diseño es la posibilidad de sustituir algunos componentes atados a las indemnizaciones o a las contingencias laborales mediante estas cuotas periódicas, reemplazando de manera total o parcial los costos asociados al sistema tradicional.

Una puesta en marcha parcial de la reforma laboral

Desde la sanción de la Ley Bases, el Ejecutivo avanzó de forma progresiva y gradual con la activación de los diferentes capítulos vinculados al mercado de trabajo. A la fecha, algunas medidas enfocadas en las modalidades de contratación, la regularización de trabajadores no registrados y la simplificación de ciertos procedimientos administrativos para los empleadores ya fueron reglamentadas y comenzaron a aplicarse.

A pesar de estos avances normativos parciales, el esquema de asistencia económica permanece como uno de los aspectos más relevantes pendientes de ejecución por parte del Estado.

Si bien por el momento no se difundió un nuevo cronograma oficial para avanzar con su implementación definitiva, las proyecciones indican que el despliegue podría darse durante el segundo semestre del año.