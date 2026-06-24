Milei expresó su solidaridad con Venezuela y ofreció asistencia humanitaria tras los terremotos

El Gobierno argentino expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo venezolano tras los dos fuertes terremotos que sacudieron la franja norte costera de Venezuela y provocaron importantes daños materiales, derrumbes y afectaron a miles de familias en distintas ciudades del país.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la administración de Javier Milei manifestó su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela y aseguró que sigue de cerca la evolución de los acontecimientos.

“La Oficina del Presidente expresa su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que sacudieron este miércoles la franja norte costera de Venezuela, y que se sintieron en buena parte del territorio venezolano”, señala el documento oficial.

El texto destaca además que los movimientos sísmicos provocaron daños estructurales de gran magnitud y derrumbes en distintas localidades, incluida Caracas, una de las ciudades más afectadas por el fenómeno.

(Foto: Juan BARRETO / AFP)

Argentina ofreció asistencia humanitaria

En el comunicado, el Gobierno nacional manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse para atender la emergencia.

“La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”, indicó la Oficina del Presidente.

La administración de Milei remarcó que la ayuda ofrecida responde a una situación excepcional y destacó la necesidad de una respuesta coordinada de la comunidad internacional ante la magnitud de la catástrofe.

A pesar de las tensiones diplomáticas que marcaron la relación entre Buenos Aires y Caracas en los últimos años, el comunicado enfatizó el carácter humanitario del acompañamiento argentino.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, expresa el texto.

Apoyo a las familias afectadas y a los equipos de rescate

Finalmente, el Gobierno argentino envió un mensaje de acompañamiento a las familias damnificadas y reconoció el trabajo de los equipos de emergencia que participan de las tareas de rescate y asistencia.

“En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”, concluye el comunicado.

El mensaje fue difundido pocas horas después de que las autoridades venezolanas decretaran la emergencia nacional tras los dos terremotos de gran magnitud que sacudieron el país.