El Senado define este jueves la reforma del Banco Central y los subsidios de Zonas Frías

El Gobierno afrontará un jueves de definiciones económicas. Mientras el presidente Javier Milei está en Nueva York por la Asamblea General de la ONU, el Senado sesionará desde las 12 para tratar la reforma del Banco Central y los cambios en el régimen de Zonas Frías, dos proyectos que llegan con media sanción de Diputados.

La jornada tendrá además un segundo foco en los datos oficiales. A las 16, el Instituto Nacional de Estadistica y Censo publicará el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) de julio y el informe de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre del año, con indicadores sobre la evolución de la actividad y los ingresos de los hogares.

Reforma del Banco Central: qué cambios busca aprobar el Senado

El oficialismo buscará avanzar con la Carta Orgánica del BCRA, aunque el proyecto podría regresar a Diputados por las modificaciones introducidas en el Senado.

El texto establece que la misión fundamental de la autoridad monetaria será preservar el valor de la moneda. También plantea prohibir el financiamiento del Estado por parte del Banco Central, tanto para el Tesoro Nacional como para provincias y municipios.

La iniciativa también impide la compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario. A esto se suma una modificación sobre la distribución de dividendos vinculados con los resultados obtenidos por la prestación del servicio de liquidez.

El punto que generó mayor discusión está relacionado con la remoción de las autoridades del BCRA. El Senado busca modificar el mecanismo aprobado por Diputados, que establecía una mayoría de dos tercios, aunque las fuentes aportadas presentan diferencias sobre el alcance exacto de la nueva mayoría requerida.

Zonas Frías: quiénes conservarían los subsidios al gas

El otro proyecto que llegará al recinto es el de Zonas Frías, que plantea modificar el esquema de subsidios al consumo residencial de gas. El beneficio automático quedaría concentrado en la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Para las áreas incorporadas al régimen en 2021, los descuentos quedarían sujetos a la situación económica de cada hogar. La propuesta elimina el criterio exclusivamente geográfico para las provincias consideradas templadas e intermedias y establece condiciones vinculadas con los ingresos.

La ley de Zonas Frías se tratará en el Senado este jueves, pero no tiene los votos asegurados.

El nuevo esquema contempla a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales correspondientes a un hogar de cuatro integrantes. De acuerdo con el material aportado, ese límite representa unos $4,4 millones.

También se contemplan situaciones específicas para hogares con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o con una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas. En los casos donde haya una persona con CUD, el acceso quedaría sujeto a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía. El proyecto, además, quedará condicionado al quorum y al resultado de la votación en el recinto.

Con información de Infobae