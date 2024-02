Cómo votó Neuquén y Río Negro en la Ley Ómnibus: qué dijeron de cara a la sesión de este martes

Con miradas cruzadas, así llegan los diputados de Neuquén y Río Negro a la votación en particular de la Ley Ómnibus. Foto Archivo.

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de la Ley Ómnibus impulsado por el Gobierno de Javier Milei, generando opiniones disidentes entre los legisladores de Neuquén y Río Negro. Un significativo número de legisladores acompañó la iniciativa plenamente, otros destacaron la necesidad de realizar cambios y la oposición más dura rechazó toda posibilidad de acompañamiento. Acá, el detalle.

Así fue voto de los diputados de Neuquén: repercusiones de cara a la sesión, capítulo por capítulo

A horas del retorno del debate de cara a la votación en particular de la Ley Ómnibus, en Diario RÍO NEGRO repasamos qué sucedió en el recinto y qué dijeron los parlamentarios de la región. En Neuquén, Nadia Márquez es diputada por la Libertad Avanza así que su apoyo estaba descontado. Lo mismo que el rechazo a la iniciativa de parte de Pablo Todero y Tanya Bertoldi de Unión por la Patria.

Sin embargo, la incertidumbre siempre rondó sobre dos de los diputados que desde el minuto cero estuvieron dispuestos a negociar: el radical Pablo Cervi y el emepenista Osvaldo Llancafilo. En cuanto al primero fue firmante del dictamen del oficialismo, pero con disidencias, por lo que planteará sus objeciones cuando se trate artículo por artículo del proyecto de ley.

Pablo Cervi (UCR) aunque también firmó el dictamen del oficialismo, planteó objeciones y subrayó la necesidad de un cambio rotundo de rumbo en el país, sin otorgar un cheque en blanco.

Durante su discurso, Nadia Márquez tuvo palabras para la oposición. «Quiero agradecer, una palabra que poco se usó en este Congreso, a los espacios opositores que acompañaron en todos las instancias de este proyecto, porque el diálogo es una virtud» dijo y dijo tener en claro que «no están apoyando a nosotros (oficialismo) sino a las ideas de la libertad, a un alto precio con sus votantes».

Pablo Todero, en tanto, criticó duramente las bases del proyecto y aseguró que la ley «es un tren fantasma, que perjudica a todos los neuquinos, que tiene el fin de seguir haciendo crecer los precios de los alimentos, medicamentos y mientras eso ocurre los salarios de los jubilados y trabajadores van a quedar clavados».

Tanya Bertoldi catalogó al proyecto de ley como «una soga al cuello que evidencia que la única libertad que les interesa es la libertad de mercado. Desde Unión por la Patria tenemos claro quienes son los argentinos. Son los 47 millones, ni una más ni uno menos. No son un puñadito de mega empresarios dueños de las corporaciones que controlan la economía», aseguró durante el debate.

«Hoy, al igual que en el tratamiento en general, vamos a rechazar en particular los artículos de este boleto compra-venta que es la Ley Ómnibus. No encontramos en ella un solo beneficio para los argentinos y argentinas. Delegar facultades extraordinarias a un presidente como Javier Milei, es entregar con moño y todo, la soberanía de nuestro país. Defendamos la Patria», posteó Tanya Bertoldi, hace minutos, en su cuenta de X.

El radical Pablo Cervi blanqueó su acompañamiento en el recinto y aclaró que cree «profundamente en la necesidad de un cambio rotundo de rumbo que necesita nuestro país. Y entiendo que se necesitan dar las herramientas necesarias para hacer esta transformación. Eso creo que no significa dar un cheque en blanco». «Necesitamos dar las condiciones sí, pero tenemos un Congreso que está funcionando y estamos demostrando que está a disposición para dar las discusiones que hagan falta», indicó.

Osvaldo Llancafilo utilizó sus minutos para asegurar que forma parte de la «oposición constructiva», con el objetivo de «dar las herramientas al Ejecutivo nacional para la emergencia económica que tenemos en el país y que nadie puede negar que no es de ahora«.

«La aprobación en general nos dio la posibilidad de incluir cambios y este martes votaremos los beneficios a las provincias y distintos sectores», expresó Llancafilo. Manifestó que llegó el momento de «hacer valer los cambios acordados con el oficialismo y otros en los que no estamos de acuerdo», dijo de cara a la sesión que arrancará esta tarde.

También, hizo referencia a que se logró mantener los beneficios de las Zonas Frías en la tarifa de gas eliminado el artículo 292. «Este martes podremos ver más modificaciones a partir de una oposición constructiva», finalizó.

Cómo votaron los diputados de Río Negro y qué postura adelantaron para este martes

En Río Negro, el panorama fue igualmente diverso. Lorena Villaverde de La Libertad Avanza due la única legisladora que respaldó plenamente la Ley Ómnibus.

Durante su interlocución en el recinto remarcó que «oponerse a los cambios propuestas de la ley ómnibus es encender la mecha de una bomba económica y social que ustedes mismos dejaron plantada en esta realidad argentina».

«Con inmenso orgullo, comparto mi contribución como Diputada, respaldando con mi voto afirmativo la ‘Ley de Bases’. Con la aprobación en la Cámara de Diputados, hemos dado el primer paso en el Congreso para impulsar los cambios fundamentales que nos saquen de la decadencia y nos lleven hacia la prosperidad«, posteó Villaverde, en su cuenta de Facebook.

Aníbal Tortoriello del PRO expresó su apoyo en general pero firmó en disidencia para debatir algunos puntos en el recinto. «Luego de varias horas de sesión pudimos votar de manera afirmativa la ley general que propuso el Gobierno nacional para llevar adelante una nueva etapa de desarrollo», publicó en sus redes.

«Un primer paso lógico y responsable con el aporte de muchos espacios políticos. La semana que viene sigue el debate, está claro que el proceso de cambio está en marcha», así completó el escrito.

Sergio Capozzi, también del bloque PRO, respaldó la ley pero manifestó disidencias en aspectos previsionales y retenciones a exportaciones.

«Yo vengo a cumplir el mandato de mi pueblo. Y el pueblo de Río Negro votó por un 56% un cambio. Por eso vengo a defender esta Ley, me guste o no me guste», remarcó en el recinto.

Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro apoyó en general con disidencias en temas como retenciones a exportaciones y privatizaciones.»Nos propusimos, con diálogo, aportar al debate. A partir de allí logramos bajar al alcance de la emergencia económica y de las facultades delegadas, que eran excesivas en tiempo y en alcance«, expresó Domingo, en un hilo de la red social X.

«Con diálogo también evitamos el aumento de retenciones al sector exportador, un claro disparate que se pretendía hacer, en lugar de darle dinamismo y fortaleza. Logramos poner límites a la privatización de empresas públicas, excluyendo a YPF, ARSAT, Nucleoeléctrica y Banco Nación, dándole mayor intervención y control al Congreso de la Nación«, continuó en el posteo.

Por otro lado, Martín Soria de Unión por la Patria fue el único diputado rionegrino en expresar un marcado rechazo al proyecto, calificándolo como un «Caballo de Troya» para el desguace del Estado. Criticó la falta de consenso y debate, señalando que «aprobar esta ley es un cheque en blanco al iluminado de Davos, vía libre para el desguace del Estado.»

«No sabemos quién escribió esta ley y a esta altura ni siquiera sabemos el texto definitivo que algunos están dispuestos a aprobar. Pasaron más de 48 horas y estamos peor que antes. ¿No les llama la atención que de los más de 900 articulos queda poco y nada ya?”, cuestionó el diputado Martín Soria, desde su banca.