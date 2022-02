Comunidad mapuche y empresario forestal compartirán un camino de ingreso en Cuesta del Ternero

La comunidad mapuche Quemquemtreu y el empresario forestal Rolando Rocco llegaron a un acuerdo respecto al camino de ingreso y egreso para acceder al predio de 10 hectáreas de la lof en Cuesta del Ternero, a unos 30 kilómetros de El Bolsón.

Soraya Maicoño y Néstor Anticura, representantes de la comunidad Quemquemtreu, Rocco y su abogado, Ernesto Saavedra, y el fiscal jefe Martín Lozada participaron del encuentro que comenzó ayer por la mañana en el destacamento policial de Cuesta del Ternero. Luego, se recorrió el predio.

A cinco meses de la ocupación de tierras, el pasado 17 de febrero la y la querella acordaron una tregua. De este modo, se puso freno a la orden de desalojo dispuesta por el juez Ricardo Calcagno a mediados de diciembre. El acuerdo propiciado por el procurador general Jorge Crespo consiste en que la comunidad permanezca en el lugar y que, a la vez, Rocco inicie de inmediato la explotación forestal.

El plazo del pacto es de seis meses, hasta el 17 de agosto, con la posibilidad de prorrogarlo otros seis, si la convivencia resulta pacífica.

Tras la reunión de ayer, Lozada recalcó que las partes se comprometieron a convivir en “paz y armonía”. “La comunidad permanece en un sector geolocalizado por la Dirección Provincial de Tierras y delimitado de 10 hectáreas. El mismo lugar donde fue asesinado Elías Garay”, señaló el fiscal. Y agregó: “El acuerdo determinaba que las partes debían ponerse de acuerdo en la vía de acceso y egreso de la comunidad en las 10 hectáreas; por eso, hoy fuimos al terreno”.

Saavedra, por su parte, también destacó el encuentro entre las partes: “El balance es bueno y la comunidad ha entendido el esfuerzo de Rocco en este acuerdo que, esperemos se cumpla. Vimos voluntad de cumplirlo y Rocco ya empieza la explotación que tiene parada desde septiembre”.

Reconoció que al principio, el encuentro fue “ríspido pero se logró conversar en buenos términos y coincidimos en la necesidad de superar desaveniencias para poder convivir”.

Rocco había ofrecido a la comunidad la posibilidad de acceder al predio a través de un camino vecinal de 1.000 metros aunque de difícil acceso, más aún en invierno. Por eso, las partes se comprometieron a compartir una vía de acceso de tres kilómetros, durante un mes.

“Se usará un camino en común sugerido por la Dirección de Tierras de la provincia. La situación será monitoreada por los dos abogados y Lozada. Si no resulta, se replanteará el camino”, indicó el abogado querellante.

Mientras tanto, se solicitó a la Dirección de Vialidad Rionegrina que concrete mejoras y el mantenimiento sobre el camino vecinal.

Carreras tomó distancia del acuerdo

Por Daniel Marzal

La gobernadora Arabela Carreras aceptó la variante encontrada en el ámbito de la Justicia penal para suspender el desalojo de la comunidad mapuche Quemquemtreu en un campo fiscal de Cuesta del Ternero. Lo calificó como un “camino novedoso”, pero subrayó que el Ejecutivo provincial no fue parte en ese acuerdo.

La gobernadora Arabela Carreras, en su última visita a Bariloche, dijo que el acuerdo «fue un camino novedoso». Foto: Marcelo Martínez

“Es una gestión que llevó adelante la procuración fiscal (a cargo de Jorge Crespo) y nuestra postura en todos los casos es convalidar el diálogo y lo que tienda a pacificar”, dijo Carreras y aclaró que su gobierno no fue parte.

Resaltó que se trata de un acuerdo provisorio (con vigencia de 180 días) y que sólo se consolidará en el caso de que la comunidad consiga probar sus derechos sobre el territorio.

La solución acordada la semana pasada en los tribunales locales sirvió para suspender la orden de desalojo e involucró a la lof Quemquemtreu (que tiene a seis de sus integrantes procesados por usurpación) y a la parte querellante, que es ejercida por Rocco (adjudicatario de un permiso de explotación forestal en esas tierras) pero no es compartida por el Estado provincial, a pesar de que figura como propietario.

En su última visita a Bariloche, Carreras reconoció que valoraba el sendero de diálogo encontrado por la Procuración. Sin embargo, dijo que el gobierno a su cargo había optado por no internarse en esa vía. “No pusimos una mesa de diálogo porque lo que hubo es una ocupación de hecho y no somos interlocutores de quienes siguen ese camino”, afirmó.

En un esfuerzo por sonar equilibrada, la gobernadora buscó evitar la confrontación con la lof mapuche, pero se mostró escéptica sobre el desenlace del conflicto. Observó que “la presencia de la comunidad en las tierras se consolidará en la medida que se demuestre su pretensión”.

“Todo lo que tienda a pacificar nos parece la mejor salida -agregó luego-. Por eso no desalojamos cuando teníamos la posibilidad”.

La orden de desalojo dictada por la Justicia permaneció incumplida durante un par de meses por decisión del Ministerio de Seguridad, que mantuvo presencia policial permanente en Cuesta del Ternero para controlar el ingreso de personas y víveres a la ocupación.