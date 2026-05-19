Con acuerdos y tensión política, el Gobierno apura en Diputados la reforma de Zonas Frías

El Gobierno nacional activó toda su maquinaria para aprobar este miércoles en la Cámara de Diputados los cambios en el régimen de Zonas Frías, que restringen los subsidios al consumo de gas en numerosas localidades del país. Con el número muy ajustado para abrir la sesión, la Casa Rosada hizo concesiones a provincias gobernadas por aliados a cambio de presencias a la hora del quórum. Córdoba no recibió ningún gesto y los diputados de Martín Llaryora votarán en contra, con la excepción de Juan Schiaretti, que estará ausente.

Según supo este medio de fuentes del oficialismo al tanto de las tratativas, el ministro del Interior, Diego Santilli, negoció con algunos mandatarios el otorgamiento de subsidios al consumo de energía eléctrica en concepto de Zonas Cálidas. La oferta, a simple vista arbitraria, llegó a las provincias de Tucumán, Jujuy, Catamarca, Misiones, Salta y Santa Fe (que engloban una cantidad importante de votos) y excluyó a distritos como Formosa o Santiago del Estero, de indubitables altas temperaturas.

Las compensaciones no quedarían plasmadas en la ley, sino que se concretarían por afuera. En La Libertad Avanza buscan evitar que el proyecto sea modificado en el recinto porque, señalan, “ya recibió muchos cambios” en las comisiones. De todos modos, las negociaciones prometen continuar hasta el momento de la sesión, convocada para las 10.

“Habrá muchas concesiones en materia energética a provincias por afuera de la ley”, confirmaron a este medio, preocupados por los números para el quórum. Calculaban entre 131 y 132 presentes, apenas un poco más de los 129 necesarios. En el bloque dirigido por el cordobés Gabriel Bornoroni confiaban en que, superada esa instancia, los votos para aprobar el proyecto estarán. No obstante, la orden que se bajó a los libertarios fue clara: no despegarse en ningún momento de sus bancas, ante la amenaza de que algo falle.

Córdoba no entró en la repartija de beneficios y Llaryora se plantó fuerte en contra del proyecto. Se espera que cinco de sus seis diputados se pronuncien por la negativa si el oficialismo llega al quórum (son Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, Carolina Basualdo y Alejandra Torres). El restante es Schiaretti, quien según adelantaron a Diario RIO NEGRO, tenía un viaje programado al exterior. El exgobernador ya había faltado a la votación de la reforma laboral, cuando adujo problemas de movilidad por el paro general de la CGT.

A diferencia de Córdoba, Santa Fe podría salir beneficiada de las negociaciones que emprendió la Rosada. El objetivo era atraer a los dos diputados que responden al gobernador Maximiliano Pullaro (Gisela Scaglia y José Núñez), que estaban en duda. Scaglia quedó en una posición incómoda: en Provincias Unidas, bloque que preside, predomina el rechazo. Pero la diputada goza de margen para acompañar al Gobierno porque había votado en contra de la ley sancionada en 2021.

Además de Pullaro, la Rosada encaró negociaciones con otros gobernadores a cambio de ayuda para el quórum. El tucumano Osvaldo Jaldo maneja un bloque de tres diputados, al igual que el catamarqueño Raúl Jalil. El jujeño Carlos Sadir tiene dos representantes en Provincias Unidas; y el misionero Higo Passalacqua y el salteño Gustavo Sáenz juntan siete. Todas estas provincias son las que pasarían a recibir algún subsidio.

El proyecto en discusión retrotrae las Zonas Frías a las localidades originales (las regiones de la Patagonia y Cuyo, y Malargüe, en Mendoza) y restringe los subsidios al gas en aquellos lugares que se sumaron en 2021, entre los que se encuentran 13 departamentos de Córdoba. En esos casos, solo percibirán el beneficio las familias inscriptas en el SEF (Subsidios Energéticos Focalizados) que acrediten ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales (unos $4,3 millones a valores actuales).

Según cálculos del gobierno de Llaryora, con el nuevo régimen de Zonas Frías peligran los subsidios que reciben unos 688.000 hogares y más de 2,2 millones de vecinos de Córdoba: más de la mitad de la población total de la provincia. Las localidades que se sumaron en 2021 (y que ahora perderán el beneficio automático e indiscriminado) son 13 en total, entre ellas la Capital y Río Cuarto.

“Es un retroceso muy importante para nuestra provincia, fundamentalmente para las familias que más lo van a sufrir porque van a tener un incremento en su tarifa”, advirtió a este medio el ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, quien pronosticó que el futuro “tarifazo” en el gas será de entre el 40% y el 100%.

En el mismo sentido que Llaryora, también rechazan el proyecto las diputadas Gabriela Estévez (Unión por la Patria) y Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba). Por eso es que solo los libertarios, liderados por Bornoroni, votarán a favor. Así, todo indica que, de los 18 representantes de la provincia, 10 apoyarán la iniciativa, 7 lo rechazarán, y el restante estará ausente (Schiaretti).

Con aval de la Rosada, Laura Rodríguez Machado se transformó en la vocera de la causa en Diputados y salió a confrontar directo con Llaryora, quien había denunciado “un ataque directo a los cordobeses”. “Gobernador, es un ataque directo que usted los angustie y le mienta a los cordobeses. Lo que va a pasar es que el subsidio de gas se va a mantener para aquellos que realmente lo necesitan”, replicó la diputada.

En la vereda opuesta se paró la senadora Alejandra Vigo, quien rompió el silencio para anticipar su rechazo. “Adelanto mi apoyo a la postura del gobierno de Córdoba y de los intendentes: las familias cordobesas más humildes no pueden quedar excluidas del proyecto de Zona Fría”, publicó en la red social X.

Puso como ejemplo que “las escuelas del Cerro Champaquí o Pampa de Achala dictan clases en verano y en los meses templados, y toman vacaciones en invierno porque las nevadas y las bajas temperaturas hacen imposible que los chicos asistan a la escuela”. Y agregó: “Se necesita un relevamiento serio y real de hogares bajo la línea de pobreza. No podemos abandonar a la gente frente a una de las situaciones más duras: el frío”.

Corresponsalía Buenos Aires.