Milei habló sobre la interna libertaria y defendió a Martín Menem: “Es algo prefabricado para generar un problema”

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez a la interna que se desató dentro de La Libertad Avanza en redes sociales y salió en defensa del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de la polémica por una cuenta anónima de X vinculada a su entorno.

Milei sobre la interna libertaria entre Menem y Santiago Caputo

“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado para generar un problema”, afirmó Milei durante una entrevista en el canal de streaming Neura.

El conflicto explotó durante el fin de semana, cuando el consultor presidencial Santiago Caputo expuso públicamente una cuenta anónima de X identificada como @PeriodistaRufus. Ese perfil había compartido un reel de Instagram que aparecía vinculado al perfil personal de Menem, lo que generó sospechas y acusaciones cruzadas dentro del oficialismo.

A partir de esa publicación comenzaron los enfrentamientos entre distintos sectores libertarios, especialmente entre el espacio alineado con Santiago Caputo y el núcleo político que responden Karina Milei y Martín Menem.

Según trascendió, desde el entorno de Caputo venían siguiendo desde hace tiempo la actividad de esa cuenta y consideraron que el episodio confirmaba sospechas internas sobre operaciones digitales dentro del oficialismo. La situación escaló rápidamente en redes sociales, donde militantes libertarios y cuentas afines comenzaron a cruzarse públicamente.

Tras la repercusión, la cuenta @PeriodistaRufus fue desactivada. Sin embargo, la polémica continuó puertas adentro del Gobierno y obligó a Menem a dar explicaciones ante el bloque de diputados libertarios.

En un mensaje enviado al grupo de WhatsApp de legisladores nacionales de La Libertad Avanza, Menem sostuvo que todo se originó por “un error involuntario” de la persona que administra su cuenta de Instagram. Según explicó, el community manager compartió un enlace de una noticia en distintos grupos y posteriormente ese link fue utilizado de manera malintencionada para perjudicarlo políticamente.

“La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a grupos de WhatsApp. Alguna de esas personas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno utilizó eso para generar esta situación”, expresó el riojano.

El episodio volvió a dejar expuestas las tensiones internas dentro del oficialismo, donde desde hace meses conviven diferencias entre el armado político encabezado por Karina Milei y Martín Menem y el sector estratégico y comunicacional vinculado a Santiago Caputo.

Dentro del Gobierno reconocen que las redes sociales se transformaron en uno de los principales espacios de disputa política y construcción de poder desde la campaña presidencial de 2023. Por eso, la pelea del último fin de semana fue interpretada como algo más profundo que una discusión entre cuentas anónimas: un nuevo capítulo de la interna libertaria.