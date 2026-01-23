Con la mira en la Conferencia de Seguridad en Múnich, el Gobierno afina su estrategia con Israel y Gran Bretaña como ejes

El presidente Javier Milei y su comitiva regresaron a Argentina después de culminar su participación en el Foro de Economía en Davos. Ahora la segunda actividad que se lleva gran parte de la atención del Gobierno es la Conferencia de Seguridad que se realizará en febrero en Múnich, Alemania, con una agenda en la que predominan dos frentes abiertos de diálogo diplomático: Israel y Gran Bretaña.

El Gobierno afina su estrategia para la Conferencia de Seguridad en Múnich

La 62ª Conferencia de Seguridad se realizará en la ciudad alemana entre el 13 y el 15 de febrero. Si bien aún no fue confirmado, se prevé que el canciller argentino, Pablo Quirno, estará al frente de la delegación oficial.

Según lo revelado, en vista de esta actividad que se aproxima, Quirno ya agendó una reunión con su par de Israel, Gideon Sa’ar. La cita se acordó en medio del endurecimiento de las tensiones con Irán, la crisis regional en Venezuela y la participación de ambos países del Board of Peace, la organización impulsada por Donald Trump para resolver conflictos globales y del cual participa Javier Milei.

El funcionario argentino anunció el encuentro en redes sociales: «He tenido una llamada telefónica con el Canciller de Israel. Conversamos sobre la situación en Irán y Venezuela, y acordamos reunirnos durante la Conferencia de Seguridad en Múnich a mediados de febrero para continuar fortaleciendo nuestra relación estratégica».

La cercanía entre los gobiernos quedó reflejada el jueves en Davos cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con su par de Israel, Nir Barkat, quien planea visitar Argentina en los próximos meses con el fin de profundizar la alianza estratégica.

Por otra parte el Gobierno argentino buscaría concretar en Alemania un encuentro con funcionarios del Reino Unido para flexibilizar el histórico veto al rearmamento argentino. Es una negociación que encabeza el ministro de Defensa, Carlos Presti. Si la reunión se logra, sería el primer paso formal en más de una década para revisar una prohibición que rige desde 1982.

La presencia argentina en la Conferencia de Seguridad se intensificó cuando la excanciller Diana Mondino representó al país en la edición 2024. En aquel entonces, Mondino integró el panel «Moneda para el cambio: política mundial con un presupuesto limitado», y compartió escenario con líderes europeos y referentes del mundo financiero global donde, entre otras cosas, planteó la necesidad de revisar los sobrecargos del FMI y reclamó una arquitectura financiera internacional más equitativa.

Un año después, en 2025, la representación argentina quedó en manos del entonces canciller Gerardo Werthein, quien desarrolló una agenda más amplia y se reunió con autoridades de Alemania, Noruega, India e Italia.

Además en 2024 hubo un movimiento clave, la MSC realizó por primera vez en América Latina un panel en el marco de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se realizó en Mendoza, donde Argentina jugó un rol organizativo.

La edición 2026 de la Conferencia se da en un momento de fuertes reacomodamientos globales en el cual Europa acelera su gasto en defensa, Rusia y Ucrania mantienen un conflicto, China avanza en tecnología militar, Irán intensifica su influencia regional, y Estados Unidos redefine alianzas.

