Con la presencia de Javier Milei, La Libertad Avanza apuesta a un acto multitudinario en La Plata

La Libertad Avanza (LLA) organizó un acto masivo para el próximo jueves en el club Atenas de La Plata, que contará con la presencia de Javier Milei y buena parte de la cúpula ministerial del partido. La convocatoria busca darle impulso a la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, a menos de un mes de los comicios del 7 de septiembre, en un contexto marcado por la apatía electoral.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la estrategia del frente libertario apunta a «hacer explotar» el evento, con la orden interna de que «bajen todos» los funcionarios nacionales para reforzar la imagen de unidad y fuerza del espacio en territorio bonaerense. La cita está prevista para las 17, aunque las principales disertaciones comenzarían un poco más tarde.

Esta será la segunda aparición pública de Milei en el marco de la campaña provincial. La primera fue en el partido de La Matanza, bastión histórico del peronismo-kirchnerista, donde el libertario y sus candidatos buscaron instalar un mensaje crítico hacia las últimas gestiones políticas. Allí la candidata del Frente Patria, Verónica Magario, enfrenta a los libertarios en uno de los distritos más adversos para La Libertad Avanza.

En La Plata, donde se llevará a cabo el acto principal, el candidato local es Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y funcionario ligado al Ministerio de Defensa. Aunque Adorni no goza aún de gran conocimiento público, la campaña confía en que el respaldo de Milei y la cúpula ministerial contribuya a fortalecer su imagen frente a rivales de peso como Ariel Archanco (Frente Patria) y Sergio Resa (candidato a concejal por el oficialismo).

La baja participación y el dominio peronista en la provincia obligan a La Libertad Avanza a renovar su estrategia electoral

El escenario electoral bonaerense se caracteriza por su alta variabilidad, en especial debido a la baja participación y la fuerte presencia institucional del peronismo-kirchnerista en la gobernación y en muchos municipios. Esto ha motivado a LLA a modificar su estrategia, dejando atrás un tono triunfalista para apostar a acciones de alto impacto que logren movilizar a su electorado.

Según Infobae, fuentes internas del partido admiten que la derrota en la provincia no está descartada, pero confían en ganar en varias secciones electorales, excepto en la Tercera, donde el oficialismo tiene una base sólida. Entre los distritos donde proyectan mayor actividad están la Segunda, la Cuarta y la Primera Sección Electoral, con eventos de mayor porte para acercarse a un electorado más amplio.