La Libertad Avanza lanzó su campaña en Buenos Aires con una polémica foto de Javier Milei: «Kirchnerismo nunca más»

La campaña de LLA en provincia de Buenos Aires comenzó en el sur del conurbano, zona históricamente adversa.

En la previa del arranque formal de la campaña, La Libertad Avanza lanzó su primer golpe político con una postal que habla por sí sola: Javier Milei junto a sus ocho candidatos bonaerenses en Villa Celina, La Matanza, territorio históricamente adverso para los libertarios. «Kirchnerismo nunca más», fue el mensaje que enviaron, el cual que hace referencia directa al informe de la CONADEP sobre la última dictadura militar.

Una jugada calculada para incomodar al peronismo en Buenos Aires

El acto se concretó en un distrito clave de la Tercera Sección Electoral, que incluye municipios como Lomas de Zamora, Quilmes y Florencio Varela. Aunque en principio se barajó Tres de Febrero como locación, finalmente se descartó.

“Mostrar los logros de Valenzuela no era correcto, era un mal enfoque”, aseguraron. “Hay que mostrar el estado de la provincia. Lo que hizo el kirchnerismo en la provincia”, justificaron fuentes cercanas al gobierno a Agencia Noticias Argentinas.

De esta forma, Milei se mostró junto a Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), en las tierras que conduce el intendente peronista, Fernando Espinoza.

La estrategia de Caputo apunta a nacionalizar el debate y confrontar directamente con Kicillof.

La zona sur y oeste de la provincia que alcanza 19 partidos, entre ellos La Matanza, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Quilmes, elegirá 8 diputados provinciales y 9 senadores provinciales el próximo 7 de septiembre y los números parecen no ser los esperados para la Casa Rosada.

La estrategia de Caputo: confrontar directamente con Kicillof

Para la competencia, el asesor presidencial, Santiago Caputo, diseñó una campaña disruptiva, centrada en la disputa directa con el oficialismo bonaerense, encargado en Axel Kicillof. “La campaña pro-positiva no mueve a nadie a votar”, justificaron.

El armador libertario bonaerense Sebastián Pareja designó al excomisario Maximiliano Bondarenko para que sea el competidor directo de la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario.

Como el cronograma electoral apremia, el plan que se instrumentará para competir por los lugares en la Legislatura Bonaerense está pensado también para disputar los comicios nacionales del 26 de octubre.

En el cronograma de actividades de Caputo, el mandatario tendrá lugar predominante, pero estratégico, con la visita esporádica a municipios claves. Como estrategia discursiva se repetirá la nacionalización del debate que identificará a Kicillof como principal rival.

En el campamento libertario hay conciencia de la complejidad de la elección provincial al tiempo que reina el optimismo de cara a las nacionales. Incluso, el propio Pareja dejó abierta la posibilidad de perder en septiembre.

Acuerdo cerrado: LLA y el PRO pactan para asegurar el blindaje legislativo

En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO sellaron su acuerdo electoral de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre y, a la vez, aseguraron que el entendimiento tendrá correspondencia en el Congreso.

«Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidad a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023″, indicaron ambas fuerzas según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Los espacios políticos señalaron que el «acuerdo implica el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron al país a la catástrofe económica y a la pobreza».