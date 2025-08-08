Cerradas las alianzas, la Libertad Avanza y el PRO definen quiénes serán sus candidatos: los posibles nombres

El plazo para inscribir alianzas electorales finalizó, y ese mismo día el presidente Javier Milei intervino en la campaña bonaerense. En una fotografía se lo ve junto a dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO, la alianza que selló un acuerdo para las elecciones de octubre.

En la foto también estuvieron dos figuras importantes del partido fundado por Mauricio Macri: Cristian Ritondo, actual líder del PRO en la provincia de Buenos Aires, y Guillermo Montenegro, quien encabeza la lista en la Quinta Sección y es intendente de General Pueyrredón.

En sus redes sociales, las fuerzas políticas publicaron un comunicado confirmado el pacto en Buenos Aires y remarcaron que van a cooperar hasta el 2027 con el objetivo de «consolidad a través de sus representantes en el Congreso» las reformas que proponga el Gobierno.

Ahora solo queda que la alianza defina sus candidatos en los distritos que irán juntos: Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y Río Negro. En Mendoza y Chaco, la coalición se selló con la UCR.

Elecciones 2025: Quiénes son los candidatos de la alianza entre el La Libertad Avanza y el PRO

En la provincia de Buenos Aires, el PRO ya adelantó que postulará para la reelección a los diputados:

Diego Santilli

Florencia de Sensi

Alejandro Finocchiaro.

Por su parte, el armador de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, aún no se concentra en la boleta nacional, ya que se encuentra enfocado en las elecciones locales de septiembre.

No obstante, José Luis Espert, cuyo mandato en la Cámara baja también finaliza en diciembre, ya está confirmado como cabeza de lista en este distrito y participó en la foto de campaña con Milei en La Matanza.

El jueves pasado, el asesor presidencial Santiago Caputo se reunió con Pareja y Espert en la Casa Rosada para coordinar la estrategia provincial.

En la Ciudad de Buenos Aires, el PRO consiguió el quinto y sexto lugar en la boleta para diputados y ningún puesto para el Senado. En consecuencia, solo aportará dos nombres a los puestos con posibilidades de entrar.

Estos candidatos serían el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis y la consejera de la magistratura Jimena de la Torre, cuya nominación aún está en duda.

Aunque todavía no confirmó su candidatura, De Andreis celebró el acuerdo en la Ciudad a través de un mensaje en su cuenta de X. “Vamos a escribir un nuevo capítulo en la historia del partido, siempre respetando lo que nos trajo hasta acá: transformar al país. Vamos a estar siempre de ese lado, desde donde nos toque, liderando o acompañando”, expresó el exsecretario, muy cercano a Mauricio Macri.

Alianza PRO – La Libertad Avanza en la Patagonia: los nombres que resuenan en Neuquén y Río Negro

En el interior del país, en tanto, ya hay algunos dirigentes que se posicionan como posibles cabezas de lista, especialmente para senadores, como son Lorena Villaverde, en Río Negro; Nadia Márquez, en Neuquén, y Tomás Figueroa, en Santiago del Estero.

El próximo 17 de agosto es la fecha en la que todos los espacios que competirán en las elecciones nacionales de octubre deberán presentar formalmente a sus candidatos, por lo que los libertarios tienen nueve días para terminar de acordar con sus aliados.