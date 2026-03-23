Con la reforma laboral, quieren darle nuevo impulso la esencialidad educativa en Río Negro

La educación como servicio esencial está incluido en la reforma laboral vigente con mayores exigencias de guardias en las escuelas que el proyecto del PRO en Río Negro. Archivo

La educación fue calificada como un “servicio esencial” con la reforma laboral vigente desde hace algunas semanas en Argentina. En Río Negro esa premisa fue incorporada en un proyecto de ley que tuvo primera vuelta en septiembre de 2024, pero nunca se convirtió en ley porque faltó su tratamiento en segunda vuelta.

La situación motivó un nuevo reclamo público del legislador del PRO Juan Martin, impulsor de ese proyecto, quien resaltó la decisión del gobierno nacional de determinar la esencialidad educativa, lo que implica que se deban cumplir con guardias en las escuelas ante medidas de fuerza del sector docente, garantizando el 75% del presentismo del personal docente en caso de huelga.

“Estamos analizando si pedimos la adhesión a la reforma laboral, pero la idea es seguir insistiendo en la declaración de la educación como servicio esencial”, afirmó Martin ante la consulta de RÍO NEGRO.

La normativa nacional vigente es más amplia que el proyecto que había promovido el PRO que establecía guardias mínimas del 30 y 50% ante huelgas y la idea de la fuerza es impulsar una adhesión a la reforma “con una adaptación propia” porque la educación es parte de las facultades de la Provincia.

Esta semana, San Juan se convirtió en la primera provincia en hacer efectivo ese tema de la ley al notificar la secretaría de Trabajo provincial al sindicato docente para que presente un “cronograma operativo” que asegure la continuidad del servicio educativo antes de concretar cualquier paro.

En Río Negro, la primera vuelta de la declaración de esencialidad educativa se aprobó el 18 de junio de 2024 por mayoría, con 35 votos a favor y 11 en contra. En su momento tuvo el apoyo del partido oficialista, Juntos Somos Río Negro, que luego no volvió a incluirla en la agenda legislativa.

Fuentes legislativas señalaron que el trámite perdió vigencia y será uno de los proyectos que pase a “caducidad” cuando se realice la primera sesión ordinaria del año, porque se contempla el período de dos años desde su presentación, no desde la fecha de sanción en primera vuelta.

Para el PRO no sería un problema ahora porque cree más conveniente la exigencia que establece la ley laboral nacional.

En el Gobierno por el momento no hay interés de activar este tema. Ahora están enfocados en reencauzar el vínculo con el gremio docente Unter que días atrás dio un guiño, ante la presión de las bases, al declarar la última oferta salarial como “insuficiente”, lo que habilitó al pago del aumento prometido y posteriormente el gobernador Alberto Weretilneck mostró como un gesto de cumplimiento de su palabra.

La esencialidad educativa tiene el rechazo expreso de la Unter mediante notas incorporadas en el expediente del proyecto que fue aprobado en primera vuelta.

Para el legislador del PRO es un impulso que el gobierno de Javier Milei haya incluido este tema como parte del artículo 101 de la reforma laboral aprobada, que sustituye el 24 de la ley 25.877 y ya está vigente. También al momento de acompañar la ley, a mediados de febrero, destacó este punto el diputado Sergio Capozzi.

Ese artículo definió que ante “conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental” están obligados a garantizar una cobertura del 75% de la prestación normal del servicio e incluye como tal en el primer inciso “el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

Un incentivo docente espera en la agenda legislativa

En la agenda legislativa rionegrina también hay otros proyectos vinculados a la educación como el “incentivo al desarrollo profesional de los docentes rionegrinos” que establece un adicional remunerativo no bonificable del 10% de la asignación del cargo que mensualmente corresponde a cada agente, destinado a quienes cumplan con capacitaciones.

“Es un tema que vamos a poner en discusión”, prometió el presidente de la bancada PRO Unión Republicana, a lo que sumó otras dos iniciativas propias como la incorporación de la educación emocional y la educación financiera, como parte de la enseñanza obligatoria.