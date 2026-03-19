Río Negro confirma pago para este viernes de los 125.000 pesos de «compensación», pero no se incluye a los docentes

Este viernes, 20 de marzo, se pagará la segunda cuota de la «compensación extraordinaria» de 125.000 pesos a los trabajadores del Poder Ejecutivo, según confirmó oficialmente este jueves el gobierno provincial.

Pero la gacetilla no incluye a los docentes, a pesar de que la Unter puso el conflicto en suspenso, después de que su Congreso considerara «insuficiente» la propuesta y suspendiera las medidas de fuerza. Esta resolución sindical contemplaba el cobro de esa suma, pero, inicialmente, la información gubernamental detalló el depósito y no hay mención de los docentes.

Las fuentes de Educación aseguran que las liquidaciones de los 125.000 pesos están concluidas, pero no informan de sus cancelaciones. Esas confirmaciones corresponden a la cartera de Hacienda y, en principio, la gacetilla emitida no incluye a los docentes.

La comunicación provincial, difundida en la mañana de este jueves, confirmó que este viernes 20 se depositará la «segunda y última cuota de la compensación extraordinaria destinada a los trabajadores del Poder Ejecutivo».

Los docentes deberían cobrar la primera cuota porque, en febrero, la oferta fue rechazada por Unter, con medidas de fuerza; entonces, Educación no efectuó ningún pago salarial diferente.

La gacetilla precisa que el «pago será con planilla complementaria y alcanzará a los trabajadores» de la ley 1844 y 1.904, así como al personal policial y penitenciario».

En relación a los haberes de marzo, los docentes tendrán un incremento del 5,29%, equivalente a la mejora bimestral que el resto percibió con febrero, y los restantes agentes públicos del Ejecutivo no percibirán mejoras, pues la próxima actualización será con los sueldos de abril.

En esa liquidación se aplicará el aumento «salarial automático por IPC (que tomará el promedio entre el índice Nacional y el de Viedma correspondientes a los meses de febrero y marzo)» y, además, se recuerda que en abril «se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria por $125.000».

En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la liquidación de la segunda cuota, también por $125.000.