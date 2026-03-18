Se prolonga el debate de Unter en su Congreso para definir sobre la oferta salarial y los paros

Unter ya analiza en su Congreso de Roca cómo seguirá el conflicto con el Gobierno. Foto: Alejandro Carnevale

El Congreso de la Unter prolonga el debate en Roca respecto de la última oferta salarial recibida en paritaria y la continuidad o no del plan de lucha ya definido anteriormente por el que restan dos jornadas de paro, una con fecha el jueves 19 de marzo y otra con día a resolver debido a que se trata de la huelga que se postergó el viernes pasado para acudir a la paritaria.

El gremio se reúne con las bases en el Centro de Jubilados de Roca, ubicado en la Ruta 22, desde la mañana y alrededor de las 19 fuentes gremiales señalaron a diario RÍO NEGRO que aún no había comenzado la exposición de los mandatos de cada seccional respecto de la propuesta en paritaria.

Desde la conducción sindical estimaron una prolongación del debate que demorará una definición respecto de la decisión final y lo que ocurrirá con el conflicto.

Laura Ortiz, secretaria general de Unter Río Negro, encabeza el Congreso en Roca. Foto: Alejandro Carnevale

Antes del Congreso, la conducción liderada por Laura Ortiz, dejó expresada su postura respecto de la última paritaria exhibiendo los números de los aumentos y las proyecciones en un cargo testigo de maestro que recién se inicia. Según plasmaron en un documento publicado en las redes sociales de Unter, el sueldo bruto con el 5,29% ofrecido en marzo se iría de 1.219.412,43 pesos (salario de diciembre) a 1.283.919,35 pesos en marzo y a 1.359.285,41 pesos en abril.

Con el conocimiento de que en varias seccionales, incluyendo algunas de las denominadas «duras», resolvieron llevar al Congreso posturas de declarar «insuficiente» la oferta, que no sería un rechazo rotundo, la conducción emitió otro documento horas antes bajo la premisa que «no es solo una propuesta insuficiente, es una definición política» y enumera en este grupo el «desfinanciamiento» de la educación y los salarios y la aplicación de descuentos «por enfermarse», «por organizarse» y «por luchar».

La conducción central mencionó el «disciplinamiento» del Gobierno con los descuentos aplicados y un «modelo» que «ajusta, que recorta, que desvaloriza».

Este diario pudo conocer por un relevamiento propio que la mayoría de las seccionales llevaron el mandato de considerar la propuesta salarial como «insuficiente», con el objetivo que de ese modo se abra la posibilidad de cobro. Los docentes no tienen aumentos desde septiembre pasado, exceptuando sumas fijas de octubre y noviembre de 2025.

Unter ya analiza en su Congreso de Roca cómo seguirá el conflicto con el Gobierno. Foto: Alejandro Carnevale

Roca, Viedma, San Antonio, Sierra Grande, Sur Medio, Valcheta, Conesa, Regina y Catriel habrían llegado al Congreso con el mandato de «insuficiente» y también Bariloche que sumó la ratificación del plan de lucha ya votado, es decir que se continúe con los paros previstos que restan.

Valle Medio y Cipolletti van por rechazar la oferta y restablecer paros nuevos.

En la conducción señalan que con el transcurso del debate no todo está dicho y se deberá esperar la definición tras la votación de los congresales de las 18 seccionales reunidos en Roca.