Con paro y movilización, ATE protestó en Roca contra la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se manifestó este miércoles desde las 6:30 hasta el mediodía en Roca y Tucumán en contra del proyecto de reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional, el pacto comercial con Estados Unidos y por la reapertura de paritarias.

El reclamo fue acompañado con una convocatoria de paro a nivel nacional, a la que adhirireron sindicatos como la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Asociación de Docentes de la Unversidad del Comahue (ADUNC).

ATE exigió un incremento salarial y denunció una pérdida del 27,5% del poder adquisitivo desde la asunción del presidente Javier Milei. El secretario general del sindicato, Rodrigo Vicente, señaló en redes sociales que “los aumentos otorgados por el Gobierno para junio, julio, agosto y septiembre ya fueron superados por la inflación”.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario gremial de ATE Río Negro, Romeo Aguiar, calificó la reforma laboral como “regresiva” y aseguró que “nos retorna a la época de las cavernas”. Sostuvo además que “es mentira que no se conoce el contenido de la reforma: basta escuchar a Sturzenegger para saber que buscan profundizar la desregulación de la Ley Bases”. Según afirmó, la iniciativa “no va a generar un solo puesto de trabajo nuevo” y “profundizará el ajuste en el sector privado, en el sector público y en las provincias”.

Además, vinculó la reforma laboral con el reciente acuerdo económico con Estados Unidos, en el que la Patagonia emerge como una región estratégica para estas posibles inversiones en tecnología. Romeo calificó este pacto como la «entrega total de todos nuestros recursos naturales». Y agregó que «esta legislación laboral y el reciente acuerdo están íntimamente vinculados porque detrás de esto se esconde el objetivo del gobierno de que hacer trabajar más por menos plata para abaratar los costos del saqueo».

Finalmente, el dirigente se refirió a la denuncia presentada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la previa de la medida de fuerza. La calificó como “falsa y carente de sustento jurídico-penal”, y sostuvo que su objetivo fue “infundir temor en quienes se atrevan a alzar la voz” y “disciplinar” a los trabajadores que pensaban adherir al paro. Sin embargo, aseguró que el intento “fracasó”, dado que se registraron “niveles de adhesión contundentes” que, según dijo, muestran que “los trabajadores toman conciencia de lo que hay detrás de esta reforma y deciden salir a luchar a las calles”.