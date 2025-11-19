Paro universitario y de ATE: las actividades en Neuquén y Río Negro, ¿qué pasa con los servicios?

ATE convocó a un paro nacional al que ya se unieron distintos sectores y las universidades. En este sentido, este miércoles 19 de noviembre se desarrollarán distintas actividades en distintos puntos del país que podrían afectar el normal funcionamiento de los servicios.

La medida de fuerza se impulsa en rechazo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno y con la demanda de una urgente reapertura de las negociaciones salariales. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, vinculó la reforma con un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Luego de esta convocatoria, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) anunció que también se sumaría al paro nacional y anticipó un paro de una semana para diciembre, desde el 1 al 6 de diciembre.

Desde ADUNC indicaron que las medidas de fuerza son en defensa del presupuesto y para solicitar que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso. También exigen la urgente convocatoria a paritarias: «Universidad pública siempre, con salarios dignos».

Las actividades en Neuquén y Río Negro

Debido a la convocatoria de paro, desde ATE Río Negro informaron que este miércoles se concentrarán desde las 7 en la Secretaría de Trabajo de Nación en la ciudad de Roca.

En tanto desde ATE Neuquén indicaron que realizarán una asamblea en el Registro Civil, la misma convocada para las 9 en la calle Yrigoyen 554.

Por su parte las universidades informaron que se sumarán a la movilización de los miércoles de jubiladas y jubilados para unificar medidas.

Aten capital también anunció medidas y convocó a marchar junto a jubilados, estatales y docentes.

Paro nacional: qué pasa con los servicios

Debido a la adhesión a paro, las clases en las universidades se verán afectadas este miércoles 19 de noviembre.

Los docentes y nodocentes, nucleados en gremios como ADUNC y FATUN/ATUNRN, tras sumarse al paro, informaron la suspensión de clases y la afectación de las actividades académicas y administrativas.

Por el momento no se confirmaron que servicios públicos o salud estén afectados.