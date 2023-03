Con su visita a Río Negro, Cristina Kirchner intensifica sus apariciones públicas

Corresponsalía Buenos Aires

Mañana se publicarán los fundamentos de la condena contra Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad, el viernes la vicepresidenta expondrá en la Universidad Nacional de Río Negro y el sábado el kirchnerismo dará el puntapié inicial del “operativo clamor CFK 2023″ en un acto en Avellaneda. Tres días de alta exposición política para la vicepresidenta de la Nación.

El martes, acaso como antesala, Cristina Kirchner sorprendió al encabezar en el Senado la entrega de la distinción Juana Azurduy para Abuelas de Plaza de Mayo. La vicepresidenta, aprovechando el centro de la escena, aunque no hizo referencias a los avatares del gobierno nacional, dejó un apunte que retumbó fuerte en el Frente de Todos. Al aludir de manera crítica a un escrito del economista macrista Adolfo Sturzenegger, dijo: “Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente… en un off se dicen cosas, también barbaridades que después se niegan… bueno, ya sabemos cómo son estas cosas”. Sentados en la primera fila, aplaudieron Wado de Pedro, Jorge Taiana, Tristán Bauer, Martín Soria, cuatro ministros del gabinete presidencial.

Dos días antes, el sitio El Destape había publicado un artículo, en el que se citaban declaraciones atribuidas a Alberto Fernández. El presidente dijo que en unas PASO, él o Daniel Scioli son capaces de vencer “al candidato de Cristina” y nombró a Jorge Capitanich. “Seré el que terminé con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones”, dijo Fernández.

Cristina Kirchner hablará mañana en la sede Viedma de la Universidad Nacional de Río Negro, donde el kirchnerismo acordó acompañar al oficialismo provincial para las elecciones a gobernador (impulsan el retorno de Aberto Weretilneck).

Después de recibir el título honoris causa, la vicepresidenta dictará la conferencia titulada “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”.

Hay expectativa por el tenor de su mensaje y las posibles menciones que haga de la gestión presidencial de Alberto Fernández, al estilo del “funcionarios que no funcionan”. También se espera que Cristina Kirchner aluda a las elecciones de este año. ¿Y a su eventual candidatura?

La vicepresidenta disertará en Viedma el día después de que el Tribunal Federal Oral 2 publique los fundamentos del veredicto de diciembre pasado, cuando se dictó la condena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Conocidos los fundamentos, se abre el plazo de diez días para apelar el veredicto ante la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal federal del país.

La sentencia que (de quedar firme) prohíbe a Cristina Kirchner ocupar un cargo público de por vida es denunciada por el kirchnerismo como una acción proscriptiva. Alberto Fernández, al hablar el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, cuestionó el proceso judicial contra la vicepresidente (dijo que se simuló un juicio y no se respetó el debido proceso), y si bien no usó la palabra “proscripción”, sí dijo que el fallo busca “la inhabilitación política” de Cristina Kirchner.

La palabra “proscripción” seguramente será pronunciada en los discursos del plenario militante que se realizará el sábado en la sede de la UTN de Avellaneda. La Cámpora, intendentes del conurbano, y agrupaciones kirchneristas evocarán los 50 años del triunfo electoral del FREJULI. El gobernador Kicillof y Máximo Kirchner, titular del PJ bonaerense, podrían estar entre los oradores. Encumbradas voces del kirchnerismo avisaron que pedirán por la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

Este miércoles la vicepresidenta inauguró en el Senado el Salón “Mujeres Parlamentarias”, en el marco del Día Internacional de la Mujer. “Es un homenaje a las primeras 8 senadoras mujeres que hace 70 años asumieron de la mano de Eva Perón y que sufrieron la persecución y la proscripción del golpe de 1955″, destacó Cristina Kirchner.