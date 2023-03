Cristina Kirchner: «En un off se dicen barbaridades que después se niegan»

En plena interna en el Frente de Todos por las candidaturas para las elecciones, Cristina Kirchner dejó una frase que no pasó desapercibida y se cree que fue una indirecta para Alberto Fernández.

«En un off se dice cualquier cosa, barbaridades que después se niegan», comentó la vicepresidenta. Lo hizo mientras hacía mención a un artículo del economista Federico Sturzenegger aunque se cree que fue un tiro por elevación al presidente.

En las últimas horas, se filtraron unos supuestos chats entre el mandatario y el periodista Roberto Navarro. «Vamos a unas PASO, por ejemplo, con Coqui Capitanich. Si él le gana al Presidente, sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina, seré el que termine con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones», es lo que le adjudican a Fernández.

Cristina Kirchner habló sobre la nota de Federico Sturzenegger, destacó que no fue un off sino algo que él "lo pensó y lo escribió" y protestó: "No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación". pic.twitter.com/egNGerG9jB