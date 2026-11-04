Javier Milei aterrizó en España, faltó a la apertura de la Cumbre Iberoamericana y se reunió con Abascal

El presidente Javier Milei aterrizó en la ciudad de Madrid este miércoles 4 de noviembre para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, en el marco de su octava visita a España desde su asunción. El mandatario nacional arribó al continente europeo junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, con el objetivo de intervenir en el foro de jefes de Estado.

Pese a la expectativa por el encuentro internacional, el líder de La Libertad Avanza se ausentó de la inauguración oficial y de las actividades diplomáticas de apertura. En lugar de acudir a las citas protocolares, el jefe de Estado priorizó una reunión privada con Santiago Abascal, el titular del partido español Vox y candidato a presidente, con quien se fotografió para las redes sociales.

El itinerario del viaje y el faltazo a la gala de los reyes

La delegación argentina partió el martes por la noche y aterrizó a bordo del avión ARG 01 a las 16:28, hora local, en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. La primera actividad de la agenda oficial en territorio español ocurrió a las 18:30, hora de Argentina, cuando Milei recibió a Abascal tras su llegada al hotel.

En paralelo, la XXX Cumbre Iberoamericana comenzó sin la presencia del Presidente en el Teatro Real de Madrid. El libertario faltó a la tradicional foto de familia junto al resto de los mandatarios latinoamericanos, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Luego de la inauguración, los reyes oficiaron una cena de bienvenida en el Palacio Real, un evento que contó con la asistencia de aliados regionales de Milei y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según precisó Infobae. Desde la Casa Rosada confirmaron al diario La Nación que la asistencia a esta gala carecía de planificación en la agenda del mandatario, sin aportar explicaciones adicionales.

El vínculo con la Casa Real española mantiene un clima de tensión protocolar. El diario El Mundo publicó que la embajada argentina solicitó una audiencia con el rey Felipe VI, una gestión oficial que fuentes gubernamentales negaron ante La Nación.

Antes del viaje, se estimaba que la Casa Real carecía de un encuentro bilateral en su agenda, ya que el protocolo exige una reunión previa con el presidente del Gobierno local.

El discurso en el plenario, el cruce con Sánchez y el temario de la cumbre

La única intervención oficial del jefe de Estado en España ocurrirá este jueves a las 9:00, hora local, durante la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales. Luego, a las 17:00 de ese mismo día, la comitiva abordará el vuelo de regreso con destino a la República Argentina.

En este plenario, Milei se cruzará por primera vez con Pedro Sánchez bajo la moderación del rey Felipe VI, en un espacio que registra las ausencias de líderes regionales como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum.

El contexto entre ambos presidentes arrastra fuertes diferencias. Horas antes del arribo del mandatario argentino, el líder socialista lanzó advertencias durante un foro económico en Barcelona. En ese escenario, Sánchez afirmó que «España se gobierna desde España» y remarcó de manera específica que las directivas no provienen «de Moscú o Buenos Aires».

Respecto a los debates formales, las delegaciones de 22 países negocian una declaración conjunta y estructuran políticas públicas específicas. Los países impulsan la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA), la constitución de una red para la reducción de riesgos de desastres y la aprobación de una carta de movilidad académica para potenciar el intercambio estudiantil entre las universidades de la región.

Además, el foro busca consensuar un documento para situar a la economía de los cuidados en el centro de las políticas públicas.

El historial de las visitas presidenciales a España durante el 2026

El actual viaje a la capital ibérica constituye la cuarta visita del líder libertario a España en lo que va del año 2026, según constatan los comunicados oficiales de la Presidencia de la Nación. En todos sus periplos previos, el mandatario combinó reconocimientos académicos con exposiciones ante empresarios locales.

En marzo de este año, el Presidente disertó en el cierre del Madrid Economic Forum y recibió el premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises. Meses más tarde, el 26 de junio, la Universidad CEU San Pablo le otorgó la Medalla de Honor por su aporte a las políticas de libertad económica. En esa oportunidad, Milei aseguró que la riqueza se genera «con el capitalismo de libre empresa» y calificó al déficit fiscal como un hecho «profundamente inmoral».

La visita previa más reciente tuvo lugar el 21 de octubre, jornada en la cual el mandatario expuso ante el Nueva Economía Fórum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Durante ese viaje, concretó una reunión oficial con Isabel Díaz Ayuso y se comunicó por videollamada con Santiago Abascal. En su discurso de octubre, el jefe de Estado cuestionó las medidas socialistas, criticó la irresponsabilidad migratoria por desintegrar a la sociedad europea y afirmó que «la decadencia no es un destino, sino una elección»