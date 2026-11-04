El Gobierno advierte por el desgaste con Patricia Bullrich y crece el malestar en La Libertad Avanza

El vínculo entre Patricia Bullrich y La Libertad Avanza atraviesa un momento de desgaste. En Casa Rosada reconocen que se agota la paciencia con la senadora por sus diferencias públicas con el Gobierno y advierten que llegó el momento de poner un freno a sus intervenciones.

“Empezamos a perder la paciencia. Hay un umbral de tolerancia que está pasando”, reconoció una fuente oficial ante Infobae, en referencia a las últimas intervenciones de la legisladora, que volvió a marcar diferencias con la gestión de Javier Milei.

Patricia Bullrich y el malestar en Casa Rosada por sus diferencias públicas

Uno de los episodios recientes ocurrió este martes, cuando Bullrich se atribuyó la iniciativa de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, para aliviar la situación de las Pymes. También publicó una foto de una reunión con sus colaboradores.

Desde el entorno de la senadora explicaron a Infobae que se trató de una “reunión de trabajo” habitual y aseguraron que la publicación de la imagen fue una decisión de sus colaboradores. Sin embargo, reconocieron el desgaste que atraviesa el sector por las diferencias internas dentro del oficialismo.

La foto de Bullrich con empresarios de Pymes que despertó cuestionamientos.

“Vivimos una sensación de hartazgo. Todo tiene un límite. Esto no quiere decir que vayamos a romper, pero acá donde te ven débiles te hacen carne picada y no somos ni débiles ni sumisos”, planteó un dirigente bullrichista ante Infobae.

El malestar también llegó al entorno presidencial. Aunque Javier Milei había permitido hasta ahora que sus funcionarios y dirigentes expresaran diferencias públicamente, en el oficialismo interpretan que la acumulación de episodios modificó el escenario. En la última reunión de Gabinete, el Presidente pidió evitar los ruidos internos “innecesarios”.

La advertencia a Bullrich y las diferencias por el futuro electoral de 2027

Desde el espacio de la senadora sostienen que no recibió ningún reproche directo del mandatario y recuerdan que ella ya le había anticipado que mantendría su forma de actuar.

“Ella se lo dijo en la cara al Presidente. Patricia no le debe nada a nadie. Ellos sacaron un poquito más que nosotros. Tampoco son Cristina que ganó con el 54%. No pueden mear a nadie”, expresó un estrecho colaborador de Bullrich ante Infobae.

En Casa Rosada, en cambio, consideran que las intervenciones de la legisladora también tienen una lectura electoral y buscan mejorar su posición de cara a la negociación de las candidaturas para 2027.

“Patricia es Patricia, pero ya lleva una acumulación de cosas. Si laburas dentro de un equipo, no haces lo que hace. Es momento de frenar”, señalaron desde Casa Rosada.

El PRO y Mauricio Macri también suman tensión a la relación con Bullrich

El malestar del oficialismo también alcanza al PRO de Mauricio Macri. En La Libertad Avanza cuestionaron las declaraciones del expresidente sobre la falta de avances en las conversaciones electorales y consideran que el partido busca respaldar las diferencias de Bullrich para fortalecer su posición.

“Me preocupa más la postura del PRO para con ella. Les termina siendo funcional”, planteó un funcionario del Gobierno.

En el entorno libertario advierten que ese respaldo puede profundizar el distanciamiento entre la senadora y el oficialismo. “El PRO no tiene candidato claro. Se sube a lo que plantea Patricia para desgastar a Milei y ella está cerca de pegar la vuelta y pagar un costo carísimo. Se va a quedar sin espacio”, señalaron.

Desde el entorno de Bullrich rechazaron esa interpretación y descartaron que sus posicionamientos respondan a una especulación electoral.