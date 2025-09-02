Con una visita fugaz, Estados Unidos completó la entrega de una base para emergencias a Neuquén

La base ideada para atender desastres naturales y emergencias humanas en torno a Vaca Muerta fue entregada en términos simbólicos este martes por Estados Unidos al gobierno de Neuquén, que ya trabaja en el lugar hace más de un año.

El traspaso, más formal que operativo, contó con la presencia de la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en Argentina, Heidi Gómez Rápalo, acompañada por el ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, y la secretaría de Emergencias, Luciana Ortiz Luna.

Junto al trámite por las instalaciones ubicadas en cercanías de la Autovía Norte, la visita norteamericana también anunció la entrega de equipamiento para el lugar, que, según dijo Ortiz Luna, lo hacen «único» en el país.

Estados Unidos y su presencia en Neuquén: entregaron equipamiento de «última generación»

El acto se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno y oficializó el traspaso del Centro de Operaciones de Emergencia y del Depósito de Logística de Emergencias, donde ya funciona, además, el servicio del SIEN.

Nicolini, en un comunicado oficial, destacó la asistencia del Gobierno estadounidense «para colaborar ante todo tipo de desastres naturales o emergencias que tengamos«.

De acuerdo al ministro, «hace un par de años» se vienen utilizando las instalaciones, desde las cuales «se coordinan y se manejan todas las situaciones que se deben atravesar«, comentó.

El acto de este martes. Foto: gentileza Provincia.

Se recibieron «sistemas de computación y de logística muy importantes y de última generación, acorde a lo que se maneja en Estados Unidos», señaló Nicolini, quien agradeció la «gentileza» de la donación para que Neuquén «pueda estar a la altura de las circunstancias ante dichas necesidades».

Gómez Rápalo, en tanto, resaltó que “el Comando Sur de los Estados Unidos, a través de su programa de asistencia humanitaria, ha donado más de 2,3 millones de dólares para construir este centro maravilloso, también capacitar al personal y hoy entregarlo completamente al control de la provincia del Neuquén”.

La diplomática dijo que esto «fue un pedido de la provincia» y remarcó la oportunidad de «trabajar muy fuertemente» el ámbito de respuesta para las emergencias naturales. Recordó que, con un esquema similar, «hemos también ayudado, por ejemplo, en la búsqueda del ARA San Juan y en las inundaciones de Bahía Blanca”.

Un centro operativo único en Argentina

Ortiz Luna evaluó por su parte que el sitio es «emblemático», ya que marca «el rumbo que otros ya aprendieron en relación con las emergencias».

“Este es el primer comando operativo de emergencias que tenemos en Argentina con esta configuración y con todo el equipamiento que hoy se completó gracias a las personas que vinieron, no sólo a confeccionar internamente cada uno de los aparatos, sino a darnos la posibilidad de aprender de ellos en el curso que se hizo toda la semana que pasó y ésta”, añadió.

En simultáneo a la cesión de las instalaciones y del equipamiento, valuado en unos 75.000 dólares, se entregaron los diplomas de las capacitaciones realizadas para la operación del centro y el depósito.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, alrededor del mediodía, la representante estadounidense ya había tomado su vuelo de regreso a Buenos Aires.

El complejo, vale recordar, había sido motivo de polémica en su momento, ante la falta de información acerca de su finalidad y los alcances de la intervención de Washington en su administración.